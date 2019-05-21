Akbulut, 19 Mayıs'ta güzel bir fotoğraf oluştuğunu ve bunun toplumun istediği bir tablo olduğunu söyledi.

"Kutuplaşmayı ortadan kaldırıcı bir gelişme. Bunun her vesile ile gösterilmesi lazım. Birlikte hareket etmenin toplum için ve Türkiye için büyük bir faydası var. Bunu ihmal etmemek lazım. Askeri müşterekte birleşerek bu fotoğrafları her zaman vermek lazım. Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Türkiye çok önemli bir seviyeye geldi. Kendine yeterli insan gücü var, büyük bir birikim var. Bu birikimin değerlendirilmesi lazım."

- "Bu durum Türkiye'nin her problemine olumlu etki edecektir"

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise dış güçlerin Türkiye üzerindeki operasyonlarının hiç bu kadar açık olmadığını dile getirdi.

Türkiye'yi tamamen bölmek ve kaosa sürüklemek isteyen bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye içerisinde siyaset yapan bütün liderlerin toplumsal gerilimi azaltacak her türlü fedakarlığı yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin güvenliği ve huzuru bölgeyi de etkileyecektir. Şu anda özellikle Orta Doğu'da, İslam dünyasında sadece kendi kendine yeter halde olan ve toplumun her kesimiyle barışık kalmayı arzulayan bir devletimiz var. Bunun için liderlerin birlikte verdiği bu fotoğraf özlenen bir tabloydu, halk bunu gördü ve mutlu oldu. STK'lar olarak bizlerin de beklentisiydi.