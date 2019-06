STK'lardan İmamoğlu'nun sözlerine karşı Vali Yavuz'a destek

Ordulu sivili toplum kuruluşları, 5 Haziran Çarşamba akşamı CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayların ardından Vali Seddar Yavuz'a destek amacıyla bir araya geldi.

Memur-Sen Ordu Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve üyeleri, "Ordu, valisinin yanında" sloganı attı.

Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Çelenk, burada yaptığı konuşmada, Vali Seddar Yavuz'un, Muş'ta valilik yaptığı sırada, ülke aleyhine oynanan oyunları teker teker bozduğunu söyledi.

Yavuz'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını can pazarına koyduğunu belirten Çelenk, "On binlerce insanı arkasına almış, meydanlara çıkmış, vatan, bayrak, millet aşkına ailesiyle beraber kendini feda etmiştir. Onun için diyoruz ki vatan, bayrak, millet için canhıraş çalışan bir insana bizim orada 'it' denilmez, 'yiğit' denilir. Onun için yiğit valimize destek olmak için buradayız." dedi.