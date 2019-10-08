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STK’lardan Milletvekillerine ‘Savaşa Hayır’ Çağrısı

08.10.2019 17:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’daki bir grup sendika, dernek ve meslek örgütü, TBMM’de görüşülen Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye hayır oyu verilmesi çağrısı yaptı

STK’lardan Milletvekillerine ‘Savaşa Hayır’ Çağrısı

Amed Emek ve Demokrasi Platformu adı altında toplanan bir grup sendika, dernek ve meslek odası, Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkerenin mecliste görüşüldüğü saatlerde ortak bir açıklama yaptı. ‘Savaşa Hayır’ başlıklı açıklamada, dünden beri Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Suriye’ye olası operasyon eleştirildi.

Platform adına açıklama yapan Doğan Hatun, olası bir Suriye operasyonunun insani dram getireceğini savundu. Hatun, “Savaşların, çatışmaların, ölümlerin ve göçlerin eksik olmadığı bölgemiz bugün yine yeni ve sonu belli olmayan sıcak bir savaşın eşiğindedir. Geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye’de örgütlenerek bütün dünyaya korku salan İŞİD tehdidinin uluslararası koalisyonun da desteğiyle bertaraf edilerek istikrarın sağlandığı Rojava’ya yönelik siyasal iktidarın uzun zamandır süren müdahale tehditleri bugün artık ete kemiğe bürünmüştür. İçeride ve dışarıda aylardır hazırlıkları yürütülen, kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılan saldırının tezkeresi oylanmak üzere bugün meclise getirilmiştir. TBMM milletvekilleri bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır; savaşın son derece yıkıcı insani ve çevresel sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır. Savaş tezkeresine evet demek o bölgenin kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm canlı yaşamın yok olma riskiyle karşı kaşıya kalması demektir. Nerede olursa olsun her çatışma ve savaş sakatlık, göç, işkence, ağır insan hakları ihlalleri ve büyük insani dramları da beraberinde getirmektedir” dedi.

Milletvekillerine, mecliste oylanacak tezkereye hayır oyu vermeleri çağrısı yapan Hatun, “Bizler Amed Emek ve Demokrasi Platformu olarak tüm milletvekillerini meclise getirilen savaş tezkeresine hayır demeye çağırıyor, kardeş halklar arasında ırkçılığa, mezhepçi söylemlere, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine karşı duran, birlikte barış içerisinde yaşamaya inanan herkesi bu savaşa karşı çıkmaya, ülkede ve bölgede barışı savunmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ayoğlu, savaşa neden karşı olduklarını; ”Savaş her zaman ölüm, yıkım, acı gözyaşı, çocukların annesiz babasız kalması, kadınların dul kalması, yoksulluk demektir dolayısıyla böyle bir tablo ile karşılaşmak istemiyoruz. Ne bizim ne işçi arkadaşlarımızın ya da halkımızın. Zaten mevcut durumda ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor halkımız savaş demek ekmeğin küçülmesi ve daha fazla acı demek dolayısıyla savaşa karşıyız” sözleriyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına komşu bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak sürdüğü ifade edildi.

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