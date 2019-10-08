STK’lardan Milletvekillerine ‘Savaşa Hayır’ Çağrısı

Amed Emek ve Demokrasi Platformu adı altında toplanan bir grup sendika, dernek ve meslek odası, Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkerenin mecliste görüşüldüğü saatlerde ortak bir açıklama yaptı. ‘Savaşa Hayır’ başlıklı açıklamada, dünden beri Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Suriye’ye olası operasyon eleştirildi.

Platform adına açıklama yapan Doğan Hatun, olası bir Suriye operasyonunun insani dram getireceğini savundu. Hatun, “Savaşların, çatışmaların, ölümlerin ve göçlerin eksik olmadığı bölgemiz bugün yine yeni ve sonu belli olmayan sıcak bir savaşın eşiğindedir. Geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye’de örgütlenerek bütün dünyaya korku salan İŞİD tehdidinin uluslararası koalisyonun da desteğiyle bertaraf edilerek istikrarın sağlandığı Rojava’ya yönelik siyasal iktidarın uzun zamandır süren müdahale tehditleri bugün artık ete kemiğe bürünmüştür. İçeride ve dışarıda aylardır hazırlıkları yürütülen, kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılan saldırının tezkeresi oylanmak üzere bugün meclise getirilmiştir. TBMM milletvekilleri bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır; savaşın son derece yıkıcı insani ve çevresel sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır. Savaş tezkeresine evet demek o bölgenin kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm canlı yaşamın yok olma riskiyle karşı kaşıya kalması demektir. Nerede olursa olsun her çatışma ve savaş sakatlık, göç, işkence, ağır insan hakları ihlalleri ve büyük insani dramları da beraberinde getirmektedir” dedi.