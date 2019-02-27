HABER

STK’lardan Venezuela’ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümeti desteklemek amacıyla; Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri ziyarette bulundu.Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ni ve seçilmiş hükümeti desteklemek amacıyla, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i makamında ziyaret etti.Görüşmenin ardından grup adına açıklama yapan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Buraya gelmemizdeki maksat, özellikle Venezuela’daki mazlum halkın sesi olmak, oradaki kardeşlerimizin sesi olduğumuzu bildirmekti.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümeti desteklemek amacıyla; Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri ziyarette bulundu.
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ni ve seçilmiş hükümeti desteklemek amacıyla, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Ankara ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcileri, Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından grup adına açıklama yapan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Buraya gelmemizdeki maksat, özellikle Venezuela’daki mazlum halkın sesi olmak, oradaki kardeşlerimizin sesi olduğumuzu bildirmekti. Neden, çünkü orada bir mazlum halk var ve bu halkın tüm mal varlığını gasp etmeye çalışan diktatör bir Amerikan rejimi ve buna destek veren İngiltere ve İsrail var. Bizler bu emperyalist güçlerin karşısında olduğumuzu beyan ettik. Geldik Büyükelçiye bunları ilettik ve bir gül kampanyası başlattık. Irak, Suriye ve Yemen’deki durumun tekrar etmemesi için Venezuela’ya bomba değil gül gitmesi için bir kampanya başlattık. Verdiğimiz bu gülünde bizzat Venezuela’nın resmi temsilcisi Maduro’ya teslim edilmesini rica ettik. Aynı zamanda bir tablo hediye ettik. Bu tabloda bombardıman esnasında yetim kalan çocukların çizmiş olduğu bir tabloydu. Bombalanmamış bir alanı tasvir ediyordu. Bizler savaşsız, insanların özgürce yaşayacağı bir dünya için destek vermek amaçlı buraya geldik” dedi.
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Maduro hükümetini desteklemek amacıyla, Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Kır, İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcisi Tayyar Tercan, Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti katıldı.

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek

STK’lardan Venezuela’ya destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.