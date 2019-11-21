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STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

Akdeniz'de hafta başından bu yana STK'lerin kurtardığı 198 düzensiz göçmen için AB ülkelerinde güvenli liman aranıyor

MADRİD (AA) - Avrupalı sivil toplum kuruluşları son 3 günde, Akdeniz'de batma tehlikesi olan teknelerde yaşam mücadelesi veren 198 düzensiz göçmeni kurtardı.

"Sınırsız Doktorlar" ve "SOS Akdeniz" adlı STK'lere bağlı Ocean Viking adlı gemi, hafta başından bu yana Akdeniz'de 2 kurtarma operasyonunda 125 düzensiz göçmeni gemisine aldı. Ocean Viking, gemideki düzensiz göçmenler arasında 4'ü hamile 11 kadın ve 6 çocuk olduğunu duyurdu.

STK'ler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli bir limana yanaşma izni istedi.

Diğer yandan, İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms da bugün Akdeniz'de 73 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı.

Open Arms sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesaplarından yaptığı açıklamalarda, düzensiz göçmenlerden 69'unun erkek, 4'ünün kadın olduğunu duyurdu.

Verilen bilgilerde, göçmenler arasında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun ve yanında hiçbir aile üyesi olmayan 18 yaş altında 24 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerden bazılarının oldukça halsiz durumda olduğu, birkaçının da vücudunda silahla yaralanma veya yanık izleri bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Libya'nın Zauiya kentinin 50 mil kadar açığında batma tehlikesi olan bir teknedeki düzensiz göçmenleri gemisine alan Open Arms, en yakın güvenli liman olarak İtalya ve Malta'dan, göçmenleri alması talebinde bulundu.

Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda eylül ayında bir anlaşmaya varsa da STK'lerin kurtardığı düzensiz göçmenler her seferinde AB ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

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