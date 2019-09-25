STK'lerden Diyarbakır annelerine destek

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bazı STK'lerin kadın temsilcilerinden destek geldi.

Memur Sen Ankara İl Kadın Komisyonu Başkanı Rahile Özdemir, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen STK üyesi kadınlar adına ortak basın açıklaması yaptı. Özdemir, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti.

Bu direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyabileceğini vurgulayan Özdemir, "Her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, hepimizin vicdani borcudur." dedi.

Özdemir şöyle devam etti:

"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımızın ölüsüne bile razıyız' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."