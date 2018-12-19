HABER

STK'lerden Nijerya hükümetine ve ordusuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 00:04 | Son Güncelleme

STK'lerden Nijerya hükümetine ve ordusuna tepki

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 33 sivil toplum örgütü, Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari ve Nijerya ordusu tarafından Uluslararası Af Örgütüne yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Demokrasi ve Kalkınma Merkezi ile Nijerya İşçi Kongresi gibi sivil toplum örgütlerinin de imzası olan açıklamada, Devlet Başkanı Buhari ve ordu tarafından yapılan açıklamaların insan hakları ihlali iddialarını çürütmekten uzak tehditler olduğuna dikkat çekildi.

Sivil toplum örgütleri yazılı açıklamada, "Nijerya'daki insan hakları savunucuları, Nijerya hükümeti ve güvenlik güçleri tarafından insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarına yönelik aralıksız saldırı ve eleştirilerden kaygı duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisince insan hakları ile ilgili bir rapor yayınlandığında bu tür tehditlerin arttığı vurgulanan açıklamada, "Özellikle Başkanın (Buhari) da dahil olduğu ve Nijerya ordusu ile güvenlik güçleri tarafından UNICEF ve Uluslararası Af Örgütüne yönelik yapılan tehdit ve gözdağını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari ve Nijerya ordusu, Uluslararası Af Örgütünün ülkedeki terörle mücadeledeki rolünü eleştirerek terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara zarar verdiğini açıklamıştı. Uluslararası Af Örgütü Nijerya ofisi ise Nijerya ordusunun iddialarını reddetmişti.

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminatBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat
Papağana işkence yapan Murat Özdemir'den tepki çekecek yeni görüntülerPapağana işkence yapan Murat Özdemir'den tepki çekecek yeni görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya Uluslararası Af Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Gökçek, Özhaseki'ye desteğini geri çekti

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

Keşan'da okullar bir gün tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.