İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Başkanı Abdurrahman Ünlü, "İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştayın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz." dedi.
Bazı sivil toplum kuruluşlarının Ankara temsilcileri tarafından, Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin MAZLUMDER Ankara Şubesi'nde ortak basın açıklaması yapıldı.
MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, dernek olarak 2009 yılından itibaren Öğrenci Andı'nın kaldırılması kampanyasına destek verdiklerini anımsattı.
Danıştayın, idarenin yerine geçerek yetki ve takdir hakkını gasbettiğini savunan Ünlü, "İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştayın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Memur-Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, Öğrenci Andı'nın sosyolojik ve pedagojik boyutlarının incelenmeden 80 yıl boyunca öğrencilere okutulduğunu ve bu uygulamanın toplumu ayrıştırma amaçlı olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.
Öğrenci Andı'nda, bir ırkın başka bir ırktan üstün olduğu fikrinin savunulduğunu belirten Kır, "Öğrencilerimize, toplumumuza herhangi bir yarar sağlamayan ancak toplumu ayrıştırıcı bir araç olmadan öte gitmeyen Andımız adı verilen bu dayatmaya biz kökten karşıyız." ifadelerini kullandı.
İslam inancına göre insanların birbirine eşit olduğunu söyleyen Kır, "Yargı elbette bağımsızdır. Yargıçların ve yargının dokunulmazlığı vardır. Ama yargının bağımsızlığı hukuk içerisinde kalarak ve hukukun üstünlüğüne inanılarak mümkündür." şeklinde konuştu.
Ankara Gençlik Eğitim Merkezi Derneği (AGEMDER) Başkanı Ramazan Acar, Öğrenci Andı'nın tekrar getirilmeye çalışılmasını, vesayet odaklarının oligarşik bürokrasiyi bir baskı aracı olarak kullanması olarak yorumladı.
Açıklamaya, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Ankara İl Başkanı Reşat Uşar da destek verdi.
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