İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Başkanı Abdurrahman Ünlü, "İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştayın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz." dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının Ankara temsilcileri tarafından, Danıştayın Öğrenci Andı kararına ilişkin MAZLUMDER Ankara Şubesi'nde ortak basın açıklaması yapıldı.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, dernek olarak 2009 yılından itibaren Öğrenci Andı'nın kaldırılması kampanyasına destek verdiklerini anımsattı.

Danıştayın, idarenin yerine geçerek yetki ve takdir hakkını gasbettiğini savunan Ünlü, "İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan 'Andımız'ın yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştayın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz." diye konuştu.