ATİNA (AA) - Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarının kötü yaşam koşullarına dikkati çekerek, Yunanistan hükümetine sığınmacıların şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
Yunanistan'da sığınmacılara destek veren 19 STK ortak bildiri yayımladı.
Yunan adalarında bulunan kamplarda konaklayan sığınmacı sayısının kapasitenin yaklaşık üç katı olduğu belirtilen bildiride, bu kampların insani şartları sağlamayan "acınası" koşullar içinde kaldığı ifade edildi.
Bildiride, "Şartlar kötüleşmeye devam ederken 19 sivil toplum örgütü olarak bir kez daha yetkililere acilen sığınmacıların barınma koşullarının iyileştirilmesi ve adalardaki nüfusun azaltılması için sürdürülebilir çözümler oluşturulması noktasında harekete geçme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Avrupa topraklarında insanların korkunç şartlarda yaşamasının utanç verici olduğu" ifade edilen bildiride, özellikle Midilli adasındaki Moria kampına değinildi.
- "Kirli tuvalet suları çocukların da uyuduğu çadır ve yataklara ulaşıyor"
Bildiride, Moria kampının kapasitesinin üç katından fazla kişiyi barındırdığına işaret edilerek, "Kanalizasyon sistemi çalışmıyor ve kirli tuvalet suları çocukların da uyuduğu çadır ve yataklara ulaşıyor. Cinsel şiddet ve taciz şikayetleri giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) liderlerine de adil ve kalıcı bir sığınmacı taksim mekanizması kurulması çağrısında bulunuldu.
Yunanistan'da Kuzey Ege Valiliği, Moria kampındaki şartların kamu sağlığı ve çevre için zararlı ve uygunsuz olduğunu belirterek, Göç Politikaları Bakanlığı tarafından şartların düzeltilmemesi halinde kampın 30 gün içerisinde kapatılması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Ülkedeki Midilli, Sakız ve Sisam'ın da bulunduğu adalarda, iltica taleplerinin sonuçlanmasını beklerken tutulan sığınmacı sayısı 20 binin üzerinde bulunuyor.
Yunan hükümeti, kamplardaki sığınmacı yoğunluğunu azaltmak amacıyla başta korunmaya muhtaç kişiler olmak üzere sığınmacıları ana karadaki kamplara taşımaya devam ediyor.
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