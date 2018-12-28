YILDIZ AKTAŞ - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "STK temsilcilerine, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi ile ilgili endişeleri, eleştirileri ve önerileri varsa bana ve diğer komisyon üyelerine pazartesiye kadar göndermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonda, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni alt komisyona sevk ettiklerini belirtti.

Petrol Piyasası Kanunu'nun 10'uncu maddesinde, Türkiye'de üretilen petrollerin fiyatlanmasına ilişkin yöntem bulunduğunu aktaran Elitaş, teklifle, bu yöntemin değiştirilmesi ve yerli ham petrolün fiyatlamasında kullanılan Ras Gharip petrolü yerine Arab Heavy petrolünün kullanılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Düzenlemeye ilişkin TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'nun, komisyon üyelerine gönderdiği bilgi notunu üzerinden "Batman rafinerisinin kapanabileceği" yönünde haberlerin basında yer aldığını anımsatan Elitaş, bu yanlış anlaşılmayı Yelmenoğlu'nun, komisyon toplantısında düzelttiğini bildirdi.