HABER

"STK'lerin yapısı yeniden düzenlenmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu, danışman ve eğitmen Adem Kuyumcu: - "STK'lerin yapısıyla ilgili Dernekler Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılmalıdır" - "Bürokratların aynı zamanda STK'lerde 'başkan' olarak yer almaları, STK başkanlarının da görev sürelerinde siyasette aday olmaları önlenmelidir. 'Engelliler yararına' yalanıyla gazete, dergi, kalem, defter, tiyatro bileti satan kişilerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır" - "Derneklerin 7 kişi ile değil en az 50 kurucu üye ile kurulması zorunluluğu getirilmeli, federasyon ve konfederasyon olabilme şartları yeniden düzenlenmelidir"

BURCU ÇALIK- Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu, danışman ve eğitmen Adem Kuyumcu, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Bürokratların aynı zamanda STK'lerde 'başkan' olarak yer almaları, STK başkanlarının da görev sürelerinde siyasette aday olmaları önlenmelidir. 'Engelliler yararına' yalanıyla gazete, dergi, kalem, defter, tiyatro bileti satan kişilerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır." dedi.

Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle engelli, yaşlı, çocuk gibi dezavantajlı gruplara hizmet veren STK'lerin yapısı, sayıları ve bağış toplama sistemleriyle ilgili ciddi sıkıntıların bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de engelli derneği, engelliler federasyonu, konfederasyonu ve onlarca engelliler vakfının bulunduğuna işaret eden Kuyumcu, "Bir ilçede dahi birkaç engelli derneği vardır. Bazı kötü niyetli kişilerin engellileri kullanarak para toplamak veya siyasi beklenti için kurduğu derneklerin ve vakıfların faaliyetleri toplumda olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.Toplumun engelli vakıflarına ve STK'lere güveni kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfların, vakfedilen para ya da mülkü doğru işletmek, yönetmek ve elde edilen geliri kuruluş amacı doğrultusunda hizmete dönüştürmekle sorumlu olduğuna dikkati çeken Kuyumcu, Türkiye'de "para toplama" amacıyla kurulan pek çok vakfın bulunduğunu öne sürdü.

Kuyumcu, "STK'lerin amacı para toplamak ve siyasi rant sağlamak olmamalıdır. STK'ler temsil ettiği kişilerin yasal haklarını korumak ve hayata eşit katılımlarını sağlamak için çalışmalıdır." diye konuştu.

- "Yeni bir düzenleme yapılmalı"

Adem Kuyumcu, özellikle engelli vatandaşlar için STK'lerce sürekli para toplanmasının da hem engellileri rencide ettiğini hem de devletin engellilere destek olmadığı algısını yarattığını kaydetti.

Özellikle erişebilirlik çalışmalarında belediyelerin de incelenmesi gerektiğini anlatan Kuyumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"STK'lerin yapısıyla ilgili Dernekler Kanunu'nda acilen yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Bürokratların aynı zamanda STK'lerde 'başkan' olarak yer almaları, STK başkanlarının da görev sürelerinde siyasette aday olmaları önlenmelidir. 'Engelliler yararına' yalanıyla gazete, dergi, kalem, defter, tiyatro bileti satan kişilerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır.

Derneklere iktisadi işletme kurma, dergi, gazete ve benzeri satış faaliyetleri ile yardım kampanyası yapabilmek için en az 3 yıl faaliyet göstermeleri şartı getirilmelidir. Derneklerin 7 kişi ile değil en az 50 kurucu üye ile kurulması zorunluluğu getirilmeli, federasyon ve konfederasyon olabilme şartları yeniden düzenlenmelidir."

Kuyumcu, STK'lerin hizmetlerinden yararlanmak için aidat ödeme zorunluluğunun kaldırılması ve özellikle engelli üyelerden aidat alınmaması konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

- Aynı ilde aynı amaca hizmet eden STK'lere "sınırlama" önerisi

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, aynı vilayette aynı amaca hizmet edeceğini söyleyen kişilerin yeni bir STK kurma taleplerinin geri çevrilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kuyumcu, STK'lerin yönetiminde yer alacak kişilerin "mevcut derneklere üye olup çalışma" ile teşvik edilebileceğini savundu.

Konuyu Cumhurbaşkanlığına da yazılı olarak aktardıklarını bildiren Kuyumcu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de daha verimli ve iyi bir sivil toplum kuruluşu yapısının oluşturulması, var olan fakat uygulanmayan kanun ve hakların kısa sürede uygulanmasını sağlayacaktır. Daha güçlü ve doğru çalışan STK'ler için Dernekler Kanunu'nda belirttiğim öneriler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması milletimiz için daha hayırlı olacaktır."

PARTNERSadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...Sadece 2 günde dişlerinizi beyazlatmak için...
İstanbullulara gökkuşağı sürpriziİstanbullulara gökkuşağı sürprizi
İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
danışman ve eğitmen Adem Kuyumcu dernekler Engelliler Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu Sivil Toplum Kuruluşları

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yıl sonra kana kana su içti!

15 yıl sonra kana kana su içti!

Tıklanma rekorları kıran 'popstar' dolandırıcı çıktı!

Tıklanma rekorları kıran 'popstar' dolandırıcı çıktı!

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.