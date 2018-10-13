"STK'lerin yapısı yeniden düzenlenmeli"

Türkiye'de engelli derneği, engelliler federasyonu, konfederasyonu ve onlarca engelliler vakfının bulunduğuna işaret eden Kuyumcu, "Bir ilçede dahi birkaç engelli derneği vardır. Bazı kötü niyetli kişilerin engellileri kullanarak para toplamak veya siyasi beklenti için kurduğu derneklerin ve vakıfların faaliyetleri toplumda olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır.Toplumun engelli vakıflarına ve STK'lere güveni kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle engelli, yaşlı, çocuk gibi dezavantajlı gruplara hizmet veren STK'lerin yapısı, sayıları ve bağış toplama sistemleriyle ilgili ciddi sıkıntıların bulunduğunu ifade etti.

BURCU ÇALIK- Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu, danışman ve eğitmen Adem Kuyumcu, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Bürokratların aynı zamanda STK'lerde 'başkan' olarak yer almaları, STK başkanlarının da görev sürelerinde siyasette aday olmaları önlenmelidir. 'Engelliler yararına' yalanıyla gazete, dergi, kalem, defter, tiyatro bileti satan kişilerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır." dedi.

"STK'lerin yapısıyla ilgili Dernekler Kanunu'nda acilen yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Bürokratların aynı zamanda STK'lerde 'başkan' olarak yer almaları, STK başkanlarının da görev sürelerinde siyasette aday olmaları önlenmelidir. 'Engelliler yararına' yalanıyla gazete, dergi, kalem, defter, tiyatro bileti satan kişilerin faaliyetleri derhal durdurulmalıdır.

Adem Kuyumcu, özellikle engelli vatandaşlar için STK'lerce sürekli para toplanmasının da hem engellileri rencide ettiğini hem de devletin engellilere destek olmadığı algısını yarattığını kaydetti.

Kuyumcu, "STK'lerin amacı para toplamak ve siyasi rant sağlamak olmamalıdır. STK'ler temsil ettiği kişilerin yasal haklarını korumak ve hayata eşit katılımlarını sağlamak için çalışmalıdır." diye konuştu.

Vakıfların, vakfedilen para ya da mülkü doğru işletmek, yönetmek ve elde edilen geliri kuruluş amacı doğrultusunda hizmete dönüştürmekle sorumlu olduğuna dikkati çeken Kuyumcu, Türkiye'de "para toplama" amacıyla kurulan pek çok vakfın bulunduğunu öne sürdü.

Derneklere iktisadi işletme kurma, dergi, gazete ve benzeri satış faaliyetleri ile yardım kampanyası yapabilmek için en az 3 yıl faaliyet göstermeleri şartı getirilmelidir. Derneklerin 7 kişi ile değil en az 50 kurucu üye ile kurulması zorunluluğu getirilmeli, federasyon ve konfederasyon olabilme şartları yeniden düzenlenmelidir."

Kuyumcu, STK'lerin hizmetlerinden yararlanmak için aidat ödeme zorunluluğunun kaldırılması ve özellikle engelli üyelerden aidat alınmaması konusunda da düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

- Aynı ilde aynı amaca hizmet eden STK'lere "sınırlama" önerisi

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, aynı vilayette aynı amaca hizmet edeceğini söyleyen kişilerin yeni bir STK kurma taleplerinin geri çevrilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kuyumcu, STK'lerin yönetiminde yer alacak kişilerin "mevcut derneklere üye olup çalışma" ile teşvik edilebileceğini savundu.

Konuyu Cumhurbaşkanlığına da yazılı olarak aktardıklarını bildiren Kuyumcu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de daha verimli ve iyi bir sivil toplum kuruluşu yapısının oluşturulması, var olan fakat uygulanmayan kanun ve hakların kısa sürede uygulanmasını sağlayacaktır. Daha güçlü ve doğru çalışan STK'ler için Dernekler Kanunu'nda belirttiğim öneriler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılması milletimiz için daha hayırlı olacaktır."

