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  4. Stockholm’de, 20 Ocak katliamının kurbanları anıldı

Stockholm’de, 20 Ocak katliamının kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Sovyetler Birliği ordusunun 1990 yılında Azerbaycan’da sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları anısına anma töreni düzenlendi.İsveç’in başkenti Stockholm’de, Sovyetler Birliği ordusunun 1990 yılında Azerbaycan’da sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları için anma töreni düzenlendi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Sovyetler Birliği ordusunun 1990 yılında Azerbaycan’da sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları anısına anma töreni düzenlendi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de, Sovyetler Birliği ordusunun 1990 yılında Azerbaycan’da sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları için anma töreni düzenlendi. AFİ Azerbaycan Fedarasyonu, SAF Azerbaycan İsveç Kültür Derneği ve Azerbaycan Medeniyet Merkezi tarafından düzenlenen tören, Azerbaycan Ulusal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törende katılımcılar yaşananlara dair anılarını anlattı. AFİ Azerbaycan Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Azerbaycan Medeniyet Merkezi Başkanı Rahim Sadıkbeyli, yaptığı konuşmasında “20 Ocak günü Sovyet Rusya ordusu Bakü’ye girdi. Yüzlerce silahsız Azerbaycan Türkünü öldürdü. Biz bu facianın anma törenini İsveç’in başkenti Stockholm’de tertipledik. Öte yandan, gençleri bu faciayı görmeleri için Azerbaycan Diaspora Teşkilatının yaptığı filmi 20 Yanvar faciasını görmeyen ve bilmeyen gençlere gösterdik" ifadeleri kullanıldı.

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