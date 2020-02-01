HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Stockholm’de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi

Stockholm’de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:58 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de, kalabalık gruplar ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için bir araya geldi.İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistinli göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump , İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de, kalabalık gruplar ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için bir araya geldi.
İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistinli göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump , İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi. Yerel saat ile 14.00’de başlayan gösteride Stockholm’de bulunan ABD Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Filistinli göstericiler ellerinde pankart, plaket ve bayraklarla ABD ve İsrail’in aldığı bir kararla Kudüs’ü başkent yapma kararına tepki gösterdi. "İsrail’e boykot", " Kahrolsun katil Trump", "Küdüs hiçbir zaman başkent olmayacak " yazılı pankartlar açıldı.
İsveç’te vazife yapan Filistinli gazeteci Rachid Alhajeh İHA mikrafonuna konuşarak, "Stockholm’ de tertiplenen bu gösteriye Uppsala şehrinden katılıyorum. ABD ve İsrail’in sözde yüzyılın kararına, bir Filistinli olarak katılmak imkansızdır. Bu bir vatan hainliği olur. Bu kararı yaşadığım ülke ve İsveç’in ve Türkiye’nin kabul etmemesi beni çok sevindiriyor. Bir Filistinli olarak onlara teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Çok önemli koronavirüs açıklaması!Çok önemli koronavirüs açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Çok önemli koronavirüs açıklaması!

Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Arap Topluluğu Birliğinden "Teşekkürler Türkiye 2020" Festivali

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.