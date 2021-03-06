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Stockholm’de yüzlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti: 6 yaralı

06.03.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını protesto etmek için sokaklara dökülürken, protestolarda 6 polis memuru yaralanırken 10’dan fazla protestocu gözaltına alındı.İsveç’te korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için yüzlerce vatandaş başkent Stockholm’de sokaklara döküldü.

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarını protesto etmek için sokaklara dökülürken, protestolarda 6 polis memuru yaralanırken 10’dan fazla protestocu gözaltına alındı.

İsveç’te korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için yüzlerce vatandaş başkent Stockholm’de sokaklara döküldü. Başkentte bulunan Medborgarplatsen Meydanı’ndan Kungstradgarden Parkı’na (Kral Bahçesi) yürüyen göstericiler, Kungstradgarden’da Covid-19 aşılarının tehlikeli olduğunu ve insan sağlığına zararlı olduğunu iddia ederek sloganlar attı. Gösteriye müdahale eden polis ekipleri, şehir merkezindeki bir köprüyü kapatarak göstericilere dağılmaları için çağrıda bulundu. Dağılmaları yönündeki çağrılara aldırmayan protestocular ile polis ekipleri arasında arbede yaşadı. Polis tarafından yapılan açıklamada, müdahaleler sırasında 6 polis memurunun yaralandığı ve 10’dan fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi. Polisin resmi internet sitesi aracılığıyla göstericileri dağılmaya ikna etmek için organizatörlerle diyalog halinde oldukları belirtildi. Polisin müdahalesinin ardından başkenti birbirine katan gösteri sona erdi.
Öte yandan düzenlenen gösteriye birçok kadın ve çocuk da katılırken, göstericilerin Covid-19 önlemlerine dikkat etmeyerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması ise dikkat çekti.

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