Stok isyanı! Matbaalar hammadde bulamıyor... Etiketin fiyatı 600 liradan 2 bin liraya çıktı

Döviz kurundaki artış etikete de yansıdı. Haftalık fiyat artışı esnafın da maliyetini artırdı. Esnaf, sürekli etiket değiştirmek zorunda kalınca matbaalarda yoğunluk arttı. İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde kasım ayında bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, aralık ayında 2 bin lira oldu. Esnaf ise etiket maliyetini de gıda ürünlerinin fiyatına yansıttı. Kimi esnaf ise etiket almayı bırakarak fiyatları kendisi yazmaya başladı.

Matbaa çalışanı Furkan Yüksel, hammadde bulamadıklarını belirterek, "2 ay önce 3 lira olan etiket fiyatı şu an 7 lira oldu. Etiket hayatımızın her yerinde olduğu için mecburiyetten talep oluyor. Kağıtların yüzde 70'ini bulamıyoruz. Elinde kağıt olan ise stokluyor. Bu dönemde talep arttı. Özellikle kafe ve restoranlar fiyatlarını değiştirmek için minik minik etiketler yaptırıyorlar. Bir restorana haftada 3 kez etiket yaptığımız oldu. 2 ay önce bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, şu an fiyat 2 bin liraya kadar yükseldi. Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZE ZAMLARI YANSITIRKEN ZORLANIYORUZ"

Matbaa çalışanı Uğur Ünal da, "Yarım kesme yaptığımız bir tabaka etiketi iki ay önce 4 liradan yapıyorduk, şu an 6 lira oldu. Bunları üreten firmalar için de sıkıntı oldu bizim için de sıkıntı oldu. Düzenli olarak gelen müşterilerimize bu zamları yansıtırken zorlanıyoruz. Hem biz şikayetçiyiz hem onlar şikayetçi" diye konuştu.

"ETİKETİ ALIŞ FİYATIMIZ ÜRÜN SATIŞIMIZA DA YANSIYOR"

Matbaacılar Sitesi'ne etiket satın almaya gelen esnaf Sefer Yılmaz, "Önceki aldığımız fiyatlar ile şu an aldığımız fiyatlar arasındaki uçurum bizi de etkiliyor. Bize verilen fiyatlar yerinde dursa biz de aynı etiketler ile devam edeceğiz ama etiketi alış fiyatlarımız değiştiğinden dolayı ürün satış fiyatlarımıza da yansıyor" diye konuştu.

Bakkal Muhammet Kaya ise, "Maliyeti yüksek olduğu için kağıdı kendimiz kesip kendimiz yazıyoruz" diye konuştu.

