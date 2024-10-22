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Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada
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Stok yapmalık fırsat! İndirimli Sleepy Bebek Bezleri burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
22.10.2024 14:50
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Sleepy bebek bezleri şimdi indirimli fiyatlarla raflarda! Yumuşak dokusu ve yüksek emici gücü sayesinde bebeğinizin hassas cildine uyum sağlayan Sleepy, annelerin favorisi olmaya devam ediyor. Bu harika fırsatı kaçırmayın, hem bebeğiniz rahat etsin hem de bütçeniz kazansın!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1. Sleepy Bio Natural 2'li Fırsat Paketi Bebek Bezi 5 Numara Junior 58 Adet Cırtlı Bez

Sleepy Bio Natural 2'li Fırsat Paketi Bebek Bezi 5 Numara Junior 58 Adet Cırtlı Bez

Fiyatı 279,00 TL yerine 261,00 TL.

Burada.

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2. Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 7 Numara Xxlarge 100 Adet

Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 7 Numara Xxlarge 100 Adet

Fiyatı 455,40TL.

Burada.

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3. Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 400 Adet

3 (3)

Fiyatı 1548,00 TL.

Burada.

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4. Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 100 Adet

4 (3)

Fiyatı 390,99TL.

Burada.

Ürünü İncele

5. Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 100 Adet

Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 100 Adet (1)

Fiyatı Prime Fırsatı ile 390,99TL.

Burada.

Ürünü İncele

6. Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 4 Numara Maxi 400 Adet

Sleepy Extra Günlük Aktivite Gross Paket Bebek Bezi 4 Numara Maxi 400 Adet

Fiyatı Prime Fırsatı ile 988,00 TL.

Burada.

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7. Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 400 Adet

Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 6 Numara Xlarge 400 Adet

Fiyatı 1.856,00TL.

Burada.

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8. Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 4 Numara Maxi 400 Adet

Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 4 Numara Maxi 400 Adet

Fiyatı 1.212,00TL.

Burada.

Ürünü İncele

9. Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 5 Numara Junior 100 Adet

Sleepy Bio Natural Gross Paket Bebek Bezi 5 Numara Junior 100 Adet

Fiyatı 389,00TL.

Burada.

Ürünü İncele

Kaynak: Onedio

Bu içerik 22 Ekim 2024 yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
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