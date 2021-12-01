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Stokçu kimdir, ne demek? Stokçular kime denir? İşte anlamı...

01.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün parti grubunda gerçekleştirdiği konuşmada çarşı ve pazarlardaki fahiş fiyatlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." şeklinde konuştu. Peki stokçu ne demek, kimdir? İşte anlamı...

Stokçu kimdir, ne demek? Stokçular kime denir? İşte anlamı...

Kur ve fiyat artışlarından kaynaklanan olumsuzluklar ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu dikkatle izlediklerini belirtti. Erdoğan, "Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin giderilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası 'stokçu' kelimesinin anlamı ve kime dendiği merak edildi. İşte anlamı...

STOKÇU NE DEMEK?

1 Aralık tarihinde bugün parti grubunda gerçekleştirdiği konuşmada çarşı ve pazarlardaki fahiş fiyatlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı stokçu kelimesinin anlamı merak ediliyor.

Stokçu kelimesi, stok yapan kimseler için söylenilen bir kelimedir. 'İstifçilik' olarak da tanımlanabilmekte.

'Stok' kelimesinin sözlükteki bilinen anlamları ise şöyle:

-Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulmakta olan malların tümü, istif.
-Bir sanayi dalında yararlanılan ham, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü.
-Bir gereksinimi karşılayacak maddeden çok miktarda yığma, istif.
-Satılmamış, istif edilmiş mal
-Sukroz termal oligosakkarit karamel.
-Sınırları belirli olan bir su kütlesindeki su ürününün miktarı.
-Firmaların üretim ya da satışlarındaki beklenmedik dalgalanmaları karşılayabilmek için tuttukları mamul, yarı mamul ve hammadde.
Bk. yığı

'Stok' kelimesi anlamı TDK sitesinde ise şu şekilde yer alıyor:

  1. isim, Yığılım.
  2. isim, ticaret, ekonomi Yığımlık.
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Recep Tayyip Erdoğan

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