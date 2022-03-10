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Stokçulara eşi benzeri görülmemiş tepki! 'Bulursam iğnemle sokacağım'

10.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke gündemine ilişkin konularda yaptığı tiyatral sokak gösterileriyle dikkat çeken Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin ; son dönemde ortaya çıkan yağ stokçularını giydiği arı kostümüyle sokak sokak gezip protesto etti.

Stokçulara eşi benzeri görülmemiş tepki! 'Bulursam iğnemle sokacağım'

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için gösteriler yapan ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında stokçu aradı. Çarşı pazar gezen tiyatrocu; arkasında arı iğnesiyle dolaştı, vatandaşlara stokçuları nerede bulabileceğini sordu.

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Keskin, stokçuları yakaladığı takdirde iğnesiyle sokacağını söyledi. Vatandaş ise sokakta stokçu arayan tiyatrocuyu alkışlarla karşılayıp destek verdi. Keskin’in yaptığı tepki gösterisi büyük beğeni topladı.

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"ONLARI BİR BULSAM..."

Stokçulara çok öfkelendiğini belirten Bahtiyar Keskin şöyle konuştu:

"Onları bir bulsam, arkamda bulunan iğnemle sokacağım. Vatandaşı çok zor durumda bıraktılar. Stokçulara tepki göstermek için böyle bir protesto gösterisi düzenledim. Vatandaşlar çok beğendi, beni alkışlarla karşıladılar, sokak sokak gezip stokçuları protesto ettim." (DHA)

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