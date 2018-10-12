"Stokçuluk yapmanın sonu toplumsal gerilim ve kayıptır"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Şiddete göz yummak, çevreyi kirletmek, trafik kurallarına uymamak, kaçak elektrik kullanmak, stokçuluk yapmak, kamu malına zarar vermek gibi davranışların sonu toplumsal gerilim ve kayıptır." ifadesine yer verildi.

"Cenabıhak, her hak sahibine hakkını vermiştir" başlıklı, Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, hakkın kaynağının, yerin, göğün ve her şeyin sahibinin Allah olduğu belirtildi.

Hutbede, anne ve babaların çocuklarının üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da anne baba üzerinde hakları olduğuna işaret edilerek, çocukların helal lokmayla beslenmesinin, dinine bağlı, vatanına, milletine, insanlığa faydalı, güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesinin, büyüklerin üzerindeki hak olduğu vurgulandı.

Din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her insanın hayat hakkı olduğuna dikkat çekilen hutbede, İslam inancına göre sadece insanlara değil hayvanlara da şefkat ve merhametle yaklaşılması gerektiği belirtildi.