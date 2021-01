Stokları Tükenmek Üzere Olan New York Aşı Arıyor

Salgın hastalık yüzünden 42 bine yakın can kaybının yaşandığı New York’ta aşı sıkıntısı başladı. New York Valisi Andrew Cuomo, federal hükümetten yeterli dozda aşı sağlanmadığı gerekçesiyle aşı üreticisi Pfizer’a doğrudan aşı satın almak için başvuruda bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte iki gün yetecek aşı stoklarının kaldığını açıkladı. Başkan de Blasio, ellerindeki mevcut aşıların Perşembe gününe kadar yeteceğini, federal hükümetten kente yeterli dozda aşının acilen gönderilmemesi halinde Cuma gününden itibaren kentteki tüm aşı merkezlerinin kapatılacağını söyledi.

“Aşı sıkıntısı hedeflerimize ulaşmayı engelliyor”

Belediye Başkanı de Blasio, hedeflerinin ay sonuna kadar bir milyon New Yorklu’ya aşı yapmak olduğunu ancak çekilen aşı sıkıntısı nedeniyle bu hedeflerini gerçekleştirmenin oldukça zor olduğunu kaydetti.

New York Belediye Başkanı de Blasio, önümüzdeki hafta Salı gününe kadar kente aşının gelmesinin oldukça zor olduğunu belirterek, “New York kentinde, çok sayıda kişiye aynı anda aşı yapma kapasitesine sahibiz. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok ancak kent stoklarında yeterli dozda aşı olmadığı için çaresiziz. Federal yetkilileri, bize yeterli dozda aşı sağlamaları için ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyorum” dedi.