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Stokları Tükenmek Üzere Olan New York Aşı Arıyor

19.01.2021 22:26 | Son Güncelleme:
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Stokları Tükenmek Üzere Olan New York Aşı Arıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, federal hükümetten yeterli dozda aşı sağlanmadığı gerekçesiyle aşı üreticisi Pfizer’a doğrudan aşı satın almak için başvuruda bulundu

Salgın hastalık yüzünden 42 bine yakın can kaybının yaşandığı New York’ta aşı sıkıntısı başladı. New York Valisi Andrew Cuomo, federal hükümetten yeterli dozda aşı sağlanmadığı gerekçesiyle aşı üreticisi Pfizer’a doğrudan aşı satın almak için başvuruda bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte iki gün yetecek aşı stoklarının kaldığını açıkladı. Başkan de Blasio, ellerindeki mevcut aşıların Perşembe gününe kadar yeteceğini, federal hükümetten kente yeterli dozda aşının acilen gönderilmemesi halinde Cuma gününden itibaren kentteki tüm aşı merkezlerinin kapatılacağını söyledi.

“Aşı sıkıntısı hedeflerimize ulaşmayı engelliyor”

Belediye Başkanı de Blasio, hedeflerinin ay sonuna kadar bir milyon New Yorklu’ya aşı yapmak olduğunu ancak çekilen aşı sıkıntısı nedeniyle bu hedeflerini gerçekleştirmenin oldukça zor olduğunu kaydetti.

New York Belediye Başkanı de Blasio, önümüzdeki hafta Salı gününe kadar kente aşının gelmesinin oldukça zor olduğunu belirterek, “New York kentinde, çok sayıda kişiye aynı anda aşı yapma kapasitesine sahibiz. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok ancak kent stoklarında yeterli dozda aşı olmadığı için çaresiziz. Federal yetkilileri, bize yeterli dozda aşı sağlamaları için ellerinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyorum” dedi.

Pfizer New York Valisinin aşı satın alma talebini reddetti

New York Valisi, eyalete federal yönetimden yeterince aşı gelmediği için dün Manhattan merkezli ilaç firması Pfizer’a yazdığı mektupta, eyalet için firmalarından doğrudan aşı satın almak istediklerini dile getirdi.

Vali Cuomo’nun talebini bugün cevaplayan Pfizer, New York’a ülke genelinden ayrı olarak aşı satmaları için federal hükümetin onayı gerektiğini belirterek valinin doğrudan aşı satın alma talebini reddetti.

Joe Biden’ın, COVID-19 salgını danışmanı Dr. Celine Gounder, Pfizer’dan doğrudan aşı satın almak isteyen Vali Cuomo’nun talebinin mevcut sorunu çözmek yerine daha fazla probleme neden olabileceğini söyledi.

“New York eyaletinin bütçe açığını federal hükümet kapatmalı”

New York Valisi Cuomo, bugün düzenlediği basın toplantısında eyaletin 2022 yılı bütçesiyle ilgili bilgi de verdi. Vali Cuomo, salgın hastalık yüzünden eyalet bütçesinin 15 milyar dolar açık verdiğini, bu açığın federal yönetim tarafından kapatılması gerektiğini belirtti.

Vali Cuomo, “Federal hükümet eyalet ve yerel yönetimleri finanse etmezse, bu bütün New Yorklular’a zarar verecektir" dedi.

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