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Stoltenberg: “ABD ve Türkiye’nin ileriye dönük konularda anlaşma sağladığına sevindim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 23:19 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO müttefiki ABD ve Türkiye’nin ileriye dönük konularda anlaşma sağladığına sevindim” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel’de yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO müttefiki ABD ve Türkiye’nin ileriye dönük konularda anlaşma sağladığına sevindim” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mile Pompeo ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel’de yaptıkları görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg Pompeo’nun Türkiye’ye yaptığı seyahatle ilgili verdiği bilgilerden ötürü teşekkür etti. Pompeo ile Suriye’nin kuzeyindeki durumu konuştuklarını belirten Stoltenberg, “İki NATO müttefiki ABD ve Türkiye’nin ileriye dönük konularda anlaşma sağladığına sevindim” dedi.
Suriye’nin kuzeyindeki durumun zor olduğunun bildiğini ifade eden Stoltenberg, “İnanıyorum bu açıklama sorunun azalmasına yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri var”
Bölgede yaşananların tüm NATO üyelerini ilgilendiğini söyleyen Stoltenberg, “Cuma günü Türkiye’yi ziyaretimde de belirttiğim gibi hiçbir NATO müttefiki terör saldırılarından bu kadar çekip, milyonlarca mülteciyi barındırmak durumunda kalmadı. Ve Türkiye’nin haklı güvenlik endişeleri var” ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın ortak düşmanı DAEŞ ile savaşmanın öncelik olması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg bu konunun önümüzdeki hafta NATO Savunma Bakanları toplantısında ele alınacağını bildirdi.
Suriye’de bir çözüme ihtiyaç duyduklarını söyleyen Pompeo ise Türkiye’de yaptıkları görüşme ve ortak bildiri hakkında daha önce bilgi verdiğini ifade ederek, “Başardığımız şeyler ve DEAŞ ile savaşı konuştuk” dedi.
Gelen bir soru üzerine verilen aradan dolayı memnun olduğunu söyleyen Pompeo, “Bazı olumsuzluklar yaşansa da çok pozitif hareketler gördük bugün, YPG’nin güvenli şekilde Türkiye’nin kontrol ettiği bölgeden çekilmesi sağlanıyor” dedi.
Pompeo ayrıca güvenli bölge için NATO ile aylardır çalıştıklarını Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine girmesini doğru bulmadıklarını ancak güvenlik konusundaki sıkıntılarını anladıklarını söyledi. En büyük kaygılarının tutuklu bulunan DAEŞ teröristlerinin serbest kalması olduğunu ifade eden Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ’lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu.

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