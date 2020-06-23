Stoltenberg: Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyaç var

Stoltenberg, ABD'nin Almanya'daki asker sayısını azaltma planlarını da eleştirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın dünyadaki liderliğinin önemine vurgu yaparken ABD'nin Almanya'dan askerlerinin bir kısmını çekme planlarını eleştirdi.

DW'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Dünyanın Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyacı var" dedi. Stoltenberg sözlerini "NATO'nun Almanya'nın liderliğine ihtiyacı var. Hepimizin Almanya'nın daha önemli bir rol oynamasına ihtiyacımız var, çünkü Almanya Avrupa'daki en büyük ekonomi" şeklinde sürdürdü.

ABD'nin asker çekme planlarına eleştiri

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askerlerin bir kısmını çekecekleri yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Bu konudaki açıklaması öncesinde Başkan Trump ile konuştuğunu belirten Stoltenberg, Trump'a ABD'nin Avrupa'daki varlığını koruma çağrısı yaptığını söyledi.

"Bu Avrupa için önemli ama ABD için de önemli" diyen Stoltenberg, Avrupa'daki barış ve istikrarın, Kuzey Amerika'nın güvenliğine katkı sağladığını ifade etti. Stoltenberg, ABD'nin Almanya ve Avrupa'daki varlığının Avrupa'yı korumasının yanı sıra ABD'nin Ortadoğu, Afrika ve Afganistan'daki gücünü yansıttığını dile getirdi.