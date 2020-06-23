HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Stoltenberg: Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyaç var

Stoltenberg: Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyaç var

23.06.2020 22:59 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünyanın Almanya'nın liderliğine daha çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, ABD'nin Almanya'daki asker sayısını azaltma planlarını da eleştirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın dünyadaki liderliğinin önemine vurgu yaparken ABD'nin Almanya'dan askerlerinin bir kısmını çekme planlarını eleştirdi.

DW'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Dünyanın Almanya'nın liderliğine daha fazla ihtiyacı var" dedi. Stoltenberg sözlerini "NATO'nun Almanya'nın liderliğine ihtiyacı var. Hepimizin Almanya'nın daha önemli bir rol oynamasına ihtiyacımız var, çünkü Almanya Avrupa'daki en büyük ekonomi" şeklinde sürdürdü.

ABD'nin asker çekme planlarına eleştiri

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'daki askerlerin bir kısmını çekecekleri yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Bu konudaki açıklaması öncesinde Başkan Trump ile konuştuğunu belirten Stoltenberg, Trump'a ABD'nin Avrupa'daki varlığını koruma çağrısı yaptığını söyledi.

"Bu Avrupa için önemli ama ABD için de önemli" diyen Stoltenberg, Avrupa'daki barış ve istikrarın, Kuzey Amerika'nın güvenliğine katkı sağladığını ifade etti. Stoltenberg, ABD'nin Almanya ve Avrupa'daki varlığının Avrupa'yı korumasının yanı sıra ABD'nin Ortadoğu, Afrika ve Afganistan'daki gücünü yansıttığını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya'nın savunma bütçesine ayırdığı payı artırdığına da dikkati çekti. Stoltenberg, "Almanya'yı çok güçlü ve önemli bir müttefik olarak değerlendiriyorum. Ve Almanya şimdi gerçekten savunmaya daha fazla yatırım yapıyor" şeklinde konuştu. Stoltenberg, Almanya'nın Avrupa Birliği içinde en büyük savunma bütçesine sahip birinci, NATO içinde ise Birleşik Krallık ve ABD'nin ardından üçüncü ülke olduğunu dile getirdi.

Asker çekme planları

Savunma bütçesine yeterince pay ayırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştiren Trump, Almanya'daki 9 bin 500 askeri çekerek, asker sayısını 25 bine indirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin planlarını eleştirmişti. ABD ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 1954 yılında imzalanan sözleşme çerçevesinde ABD Almanya'da asker bulunduruyor.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! Az bulunan 500 lira 3 bin TL

Kılıçdaroğlu 'özür dile' demişti! Bakan Soylu'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'özür dile' demişti! Bakan Soylu'dan yanıt geldi

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A Haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

Şehirde kırmızı alarm verildi! 300 milyon TL'lik dev vurgun

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

Gerilim tırmanıyor! Tehdide çok sert yanıt: Savaş ilanı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi

Trump: Washington’da asla özerk bölge olmayacak, denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar

'Başkan olduğum sürece bu asla olmayacak'

DSÖ'den korkutan açıklama: Koronavirüs çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor

'Koronavirüs çekip gitmiyor, aksine salgın büyüyor'

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi

Son dakika! Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.