Stoltenberg: Belarus sınırındaki kriz henüz aşılmadı

Bölgede binlerce göçmenin bekleyişi sürerken, Belarus bir göçmeninin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarusüzerinden yasa dışı yollardan Avrupa Birliği'ne (AB) geçmek isteyen göçmenlerin yarattığı krizin henüz aşılmadığını söyledi. Stoltenberg Letonya televizyonuna yaptığı açıklamada, sınırdaki krize işaret ederek "Yoğunluk oldukça azaldı, elbette durum birkaç gün önce olduğu kadar ciddi değil. Ama geçtiğini söylemek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Belarus'taki göçmenler sorununu ele almak üzere AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Letonya ve Litvanya'yı ziyaret eden Stoltenberg, "Uyanık olmak, gelişmeleri dikkatle izlemek ve net mesajlar vermeyi sürdürmek zorundayız" dedi.

Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun özellikle Belarus sınırına yönlendirdiği yönünde AB'nin suçlamalarına işaret eden Stoltenberg, Lukaşenko rejiminin suçsuz insanları suiistimal etmesinin insanlık dışı olduğunu belirtti. Stoltenberg, bu durumdan mağdur olan müttefik ülkelere NATO'nun desteğinin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Belarus sınırındaki kriz NATO dışişleri bakanlarının 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Riga'da yapacağı toplantının da gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Iraklılar geri dönüyor

Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı azalsa da binlerce göçmenin AB'ye geçme umudu ile bekleyişi sürüyor. Belarus'un AB sınırında bekleyen yüzlerce Iraklı göçmen Cumartesi günü Irak'a geri döndü. Irak Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Belarus'un başkenti Minsk'ten kalkan uçağın Cumartesi akşam saatlerinde Erbil'e indiği belirtildi. Havalimanından verilen bilgiye göre, Pazartesi günü de Minsk'ten iki uçuş planlanıyor.

Bir göçmen yaşamını yitirdi

Belarus sınırında bekleyen göçmenlerin çoğu Polonya sınırı yakınlarındaki Brusgi'de kurulan geçici barınma merkezinde ağır koşullar altında kalıyor. Belarus sınır koruma yetkilileri, Litvanya sınırı yakınında göçmen olduğu tahmin edilen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Pazar günü yapılan açıklamada, 30 yaşlarındaki erkeğin uyku tulumu içinde bulunduğu belirtildi.

Belarus sınır koruma yetkilileri, Litvanya'daki ilgili kurumları söz konusu kişiyi sınıra bırakmakla suçlayarak, bedeninde darp izleri bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, otopsi yapılacağı kaydedildi.

AB'ye geçme umuduyla binlerce göçmen haftalardır soğuk havaya rağmen Belarus'un AB ile sınırı olan bölgelerinde bekliyor. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin verdiği bilgilere göre en az 10 göçmen bu bekleyiş sırasında yaşamını yitirdi.

dpa/JD,EC

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