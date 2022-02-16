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Stoltenberg: "Henüz Rusya'nın Çekildiğine Dair Kanıt Yok"

16.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın sahadaki Rus birliklerinin geri çekilmeye başladığı açıklamasına rağmen, NATO'nun Ukrayna sınırlarında, gerilimi azaltacak herhangi somut bir işaret görmediğini söyledi

Stoltenberg: "Henüz Rusya'nın Çekildiğine Dair Kanıt Yok"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'nın sahadaki Rus birliklerinin geri çekilmeye başladığı açıklamasına rağmen, NATO'nun Ukrayna sınırlarında gerilimi azaltacak herhangi somut bir işaret görmediğini söyledi.

NATO Savunma Bakanları, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan krize ilişkin son gelişmeleri ve Rusya'nın Ukrayna sınırından güçlerini çekmeye başladığı açıklamasından sonra İttifak'ın atacağı adımları tartışmak üzere, Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında Brüksel'de toplandı.

Toplantıda özellikle, NATO'nun krizdeki son gelişmelere, kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir duruş sergileyeceği, Avrupa'nın "kritik savunma" ihtiyaçları ve Ukrayna, Gürcistan başta olmak üzere NATO'nun yakın partnerleriyle dayanışma konusunu ele alacak. NATO Savunma Bakanları, yarın Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanlarının da katıldığı bir toplantı daha yapacak.

Genel Sekreter Stoltenberg, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin olası bir geri çekilmesinin somut olarak teyit edilmediğini açıkladı. NATO olarak bölgedeki hareketliliği çok yakından izlediklerini dile getiren Stoltenberg "Şu ana kadar sahada bir gerilimi azaltma veya Ukrayna sınırlarında Rus askeri varlığının azaldığına dair herhangi bir işaret görmedik. Rus birliklerinin sınırdaki hareketleri olağandır ve mutlaka bir geri çekilme işareti teşkil etmez" dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna sınırına sürekli artan bir şekilde mühimat, ağır silah ve asker yığdığını belirterek "Askerlerin çekilmesi, mühimmatın orada kalması gibi bir durum tespit ediyoruz. Ancak daha somut bir çekilme işaretine ihtiyacımız var. Rusya’yla oturmaya ve tartışmaya hazırız ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız" dedi.

Stoltenberg sorular üzerine, "Moskova'dan gelen işaret ve mesajlar, iyimser olmayı beraberinde getiriyor. Bunu defalarca söyledik ama diğer taraftan, hiçbir Rus gücünün ayrıldığını tespit edemedik. Sınırdaki hareketleri çok yakından izliyoruz. Şimdilik gerilimin düşürülmesi gibi bir durum tespit etmedik. Ama Rusya'dan gelen diplomatik yol mesajını da duyuyoruz" diye konuştu.

Stoltenberg, toplantının ilk günü "Avrupa'nın kritik güvenlik durumunu" konuştuktan sonra, ikinci gün Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanlarıyla konuyu tartışacaklarını da ekledi.

Toplantıya katılan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin de görevi Ekim ayında sona erecek Genel Sekreter Stoltenberg'i överek "Bu kadar zor bir dönemde sizin gibi bir Genel Sekreter'e sahip olduğumuz için şanslıyız" dedi. Austin, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, "Ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularla ilgili oldukça yüklü ve acil bir ajandamız var. Bugün bütün bunları konuşacağız" dedi.

Toplantıya katılan savunma bakanları girişte gazetecilere, "Tüm NATO üyelerinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini" dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya
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