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Stoltenberg: Korona güvenliği etkileyebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, korona salgınının NATO üyelerinin güvenliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

NATO'ya üye 30 ülkenin savunma bakanları dün video-konferans yoluyla düzenlenen toplantıda korona krizinin olası etkilerini görüştü. Zirve sonrası yaptığı basın açıklamasında salgının uzun vadeli etkileri konusunda uyarıda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salgının jeopolitik etkilerinin mühim olabileceğini ve uzun vadede ittifak üyelerinin güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Stoltenberg, bazı NATO üyelerinde beklenen ekonomik daralmanın bu ülkeleri korumasız bırakabileceği ve aynı zamanda kritik önemdeki altyapı işletmelerinin satılmasına yol açabileceğini söyledi. Stoltenberg bunun da uzun vadede bu ülkelerin güvenliklerini ve krizlerle başa çıkma becerilerini etkileyebileceğini dile getirdi.

"Sağlık krizi güvenlik krizine dönüşmemeli"

Salgınlara karşı daha hazırlıklı olmak ve enerji tedariği gibi kritik endüstrilerin korunması gerektiğini belirten Stoltenberg, sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönüşmesinin engellenmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, “Daha güvenli altyapı, daha güvenli telekomünikasyon ve kriz dönemlerinde işlevini sürdürebilen hükümetler, tüm bunlar sivil toplum için ve askeri açıdan da hazır olmamız için büyük önemi olan konular” diye konuştu.

Ülke ismi vermeyen Stoltenberg'in Çin'in ya da diğer üçüncü ülkelerin NATO ülkeleri için önemli olan telekomünikasyon ya da enerji şirketlerini satın almaya çalışabileceğini kastettiği tahmin ediliyor.

“Terör grupları cesaretlenebilir”

Covid-19 salgını ile güvenlik tehditlerinin azalmadığını da söyleyen Stoltenberg, aksine potansiyel düşmanların durumdan faydalanmak isteyebileceğini belirtti.

Irak ve Afganistan’da durumun kırılgan olduğunu ve Rusya’nın askeri faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, terör gruplarının cesaretlenebileceği konusunda da uyardı.

“NATO müttefikleri hayat kurtarıyor”

NATO üyesi ülkelerin ordularının salgında verdiği desteğe de değinen Stoltenberg, ordulara ait uçaklarla en az 100 sefer yapılarak ihtiyaç duyulan ülkelere tıbbi malzeme ve sağlık personeli ulaştırıldığı bilgisini aktardı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’dan video-konferans ile NATO savunma bakanları toplantısına katıldı. Akar Türkiye'de alınan koronavirüs önlemlerine ve müttefik ülkelere yapılan yardımlara değindi.

AFP,dpa/DK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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