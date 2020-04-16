Stoltenberg: Korona güvenliği etkileyebilir

NATO'ya üye 30 ülkenin savunma bakanları dün video-konferans yoluyla düzenlenen toplantıda korona krizinin olası etkilerini görüştü. Zirve sonrası yaptığı basın açıklamasında salgının uzun vadeli etkileri konusunda uyarıda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, salgının jeopolitik etkilerinin mühim olabileceğini ve uzun vadede ittifak üyelerinin güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Stoltenberg, bazı NATO üyelerinde beklenen ekonomik daralmanın bu ülkeleri korumasız bırakabileceği ve aynı zamanda kritik önemdeki altyapı işletmelerinin satılmasına yol açabileceğini söyledi. Stoltenberg bunun da uzun vadede bu ülkelerin güvenliklerini ve krizlerle başa çıkma becerilerini etkileyebileceğini dile getirdi.

"Sağlık krizi güvenlik krizine dönüşmemeli"

Salgınlara karşı daha hazırlıklı olmak ve enerji tedariği gibi kritik endüstrilerin korunması gerektiğini belirten Stoltenberg, sağlık krizinin bir güvenlik krizine dönüşmesinin engellenmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, “Daha güvenli altyapı, daha güvenli telekomünikasyon ve kriz dönemlerinde işlevini sürdürebilen hükümetler, tüm bunlar sivil toplum için ve askeri açıdan da hazır olmamız için büyük önemi olan konular” diye konuştu.