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Stoltenberg: Putin büyük hata yaptı

24.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus lider Putin'in Ukrayna'yı hafife alarak büyük hata yaptığını söyledi.

Stoltenberg: Putin büyük hata yaptı

Stoltenberg "Biz dünyanın en güçlü ittifakıyız. Birlik olduğumuz sürece güvendeyiz" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bağımsız, egemen bir ülke olan Ukrayna'ya saldırarak "büyük bir hata" yaptığını söyledi. Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Putin'in Ukrayna halkının gücünü, cesaretini ve silahlı kuvvetlerini hafife aldığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, zirvede İttifak'ın uzun vadedeki kararlılık ve caydırıcılığında yeni düzenlemelerin ele alınacağını, doğu kanadındaki Romanya, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan'daki yapılanmayla ilgili kararların bir başlangıç oluşturacağını belirtti.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İTTİFAKIYIZ"

Rusya'nın şu an için müttefik ülkeler açısından akut bir tehlike oluşturmadığını belirten Stoltenberg, "Biz dünyanın en güçlü ittifakıyız. Birlik olduğumuz sürece güvendeyiz" diye konuştu.

NATO'nun askeri üstünlüğüne rağmen Ukrayna savaşına askeri olarak dahil olmadığına işaret eden Stoltenberg, "Bunu yapmıyoruz. Çünkü bu çatışmanın Ukrayna dışına taşınmaması için sorumluluk taşıyoruz. Bu, daha da fazla acıya, daha da fazla ölüme, daha da fazla yıkıma yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın, ülke üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için sürekli gündeme getirdiği taleplere de değinen Stoltenberg, "Uçuşa yasak bölge oluşturmak için Rusya, Belarus ve Ukrayna'daki hava savunma sistemlerine kapsamlı saldırılar gerçekleştirmemiz, Rus savaş uçaklarını vurmaya hazır olmamız gerekir. Bu çok tehlikeli" dedi.

AFP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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