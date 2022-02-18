Stoltenberg: "Rusya Saldırıya Bahane Arıyor"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Moskova'nın geri çekildiklerini açıklamasına rağmen, şu ana kadar sahada herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmediklerini belirterek, "NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bahane aramasından endişe ediyor" dedi.

NATO Savunma Bakanları, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağının tetiklediği krize siyasi bir çözüm bulmak için Brüksel'de iki gün süren bir toplantıda biraraya geldi. NATO Karargahı'nda gerçekleşen toplantının ikinci gününde, Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları da toplantıya katıldı.

NATO'nun Ukrayna sınırındaki gelişmeleri çok yakından izlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, "Rusya'yı söz verdiği gibi kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir siyasi çözüme yönelik önemli ilk adım olacaktır" dedi.

Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanlarının da katıldığı ikinci gün toplantılarda, "Karadeniz bölgesinde kötüleşen durumu" ele aldıklarını kaydeden Genel Sekreter, "NATO'nun bu iki ülkeye güçlü siyasi ve pratik destek verdiğini, Ukrayna'nın BM Şartı'ndan doğan kendisini savunma hakkını koruyabilmesi için yardım ettiğini, askeri teçhizat, eğitim, istihbarat ve finansal yardımda bulunuğunu" kaydetti.

Stoltenberg, toplantıda Gürcistan'ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rus güçlerinin varlığını da görüştüklerini belirterek, "Tüm müttefikler, Rus Duması'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tanınması çağrısının Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin açık bir ihlali olacağı konusunda hemfikir. Ve sorunun Normandiya formatında, Minsk anlaşmaları çerçevesinde siyasi bir şekilde çözülmesi çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

NATO'nun açık politikasının devam ettiğini ve bir ülkenin NATO'ya üye olup olmayacağına, yalnızca bu ülkelerin ve müttefiklerin karar verebileceğinin altını çizen Jens Stoltenberg, " Her ulusun kendi yolunu seçme hakkı, Avrupa ve transatlantik güvenliği için kesinlikle temeldir. Ve saygı duyulmalıdır. Artık büyük güçlerin başkalarına zorbalık yaptığı, gözünü korkuttuğu nüfuz alanları çağına geri dönemeyiz. Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında karar veremez. Aynı şey Gürcistan için de geçerli. Ancak gergin zamanlarda diyalogun önemi daha çok ortaya çıkıyor. NATO, Rusya ile iyi niyetli diyaloga her zaman açıktır. Rusya'ya, NATO-Rusya Konseyi çerçevesinde masaya oturma ve tarafların güvenlik sorunlarını tartışma çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Rusya işgal için bahane arıyor"

Basın toplantısında, Stoltenberg'e, "Neden Rusya çekiliyoruz dediği halde NATO hala endişeli olmaya deam ediyor" şeklinde çok sayıda soru yöneltildi. Genel Sekreter, "NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üretmeye çalışmasından endişe duyuyor. Hala açıklık, bir kesinlik yok. Ne olacağını bilmiyoruz. Çok sayıda Rus ajanı Ukrayna ve etrafında operasyonel durumda, Donbass bölgesindeler. Ve Ukrayna'yı işgal etmek için bahane arıyorlar. Elbette raporların detaylarını açıklamayacağım. Ama bu nedenle kaygılarımız sürüyor ve çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Dezenformasyonu engellemeye çalışıyoruz. Rusya'yı politik çözüme çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir gazetecinin "Rusya 16'sında saldırabilir dediniz, saldırmadı. 100 bin asker diyorsunuz, 150 bin diyorsunuz. Siz de çelişkili açıklamalar yapmıyor musunuz?" sorusuna, "Alanda Rusya'nın faaliyetlerini geçen ilkbahar aylarından bu yana tespit ettik. Ukrayna sınırında bir artıp, bir azalan faaliyetler sürdü. Ancak sonbahardan bu yana sürekli artan bir gidişat tespit ettik, sonra da bu bilgileri paylaştık. Şimdi bunlar kamuya açık bilgiler. Oradaki güçlerin kapasitelerini biliyoruz ama niyetlerini bilmiyoruz. Daha önce de Ukrayna'ya karşı güç kullandılar. Şimdi bütün bunları birleştirdiğinizde, bütün bunlar bir araya geldiğinde, ciddi endişe yaratıyor. Bütün bunlar Ukrayna'ya bir saldırıyı engellemek için yapılıyor. Burada asıl hikaye, asıl mesaj, şimdi önlem almaya çalışıyoruz. Ve Rusya'ya böyle bir müdahalede bulunursa bedelini ağır ödeyeceğini söylüyoruz" diye yanıtladı.

Stoltenberg, Rusya'nın Belarus ya da Ukrayna sınırında kalması ihtimaline karşın da NATO'nun Doğu kanadında, özellikle Polonya, Romanya gibi üyelerinde güçlenme, diğer taraftan da "barış için diyaloga devam etme" stratejisi izlediğini vurguladı.

Masaya oturma çağrısı

Belarus hükümetinin, "NATO'nun nükleer saldırı yapacağından endişe ettikleri" yönündeki bir açıklamasının hatırlatılması üzerine Stoltenberg, Karadeniz bölgesinin güvenliğinin önemine vurgu yaparak, "NATO tehdit değildir, 70 yıldır güvenlik için, çatışmaları engellemek ve önlem almak için çalışıyor. İskender füzeleri bugün Belarus'ta. Durum bugün bu, neden endişe ediyoruz? İşte bu nedenlerle. NATO Rusya'nın ANF Anlaşması'na geri gelmesini istiyor" dedi.

Bir gazetecinin, "Bize kesin bir dille söyler misiniz? Rusya'nın yeterince saldırı gücü var mı? Ve nasıl bir işgal?" sorusuna Stoltenberg, "Rusya'nın her an Ukrayna'ya, çok kısa bir sürede saldırabilmek için yeterli askeri kapasitesi var. Bizi endişelendiren durum da bu. Bunlar normal değil, tatbikatlar normal değil. Tehlike burada. Bu nedenle tansiyonu düşürmeye çağırıyoruz. Hiçbir zaman diyalog için geç değil" yanıtını verdi.

