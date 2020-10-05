HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

05.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

Stoltenberg ortak basın toplantısında, Türkiye'nin nüfuzunu Dağlık Karabağ'da tansiyonun düşürülmesi için kullanmasını istedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizi gibi güncel konular öne çıktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Dağlık Krabağ krizi ile ilgili de açıklama yapan Stoltenberg, saldırıların artmasından endişe duyduklarını söyledi. Stoltenberg, sivil ölümlerinin endişelerini artırdığını belirterek, “Tüm taraflara savaşın hemen durdurulması çağrısı yapıyoruz” diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin "önemli ölçüdeki nüfuzunu tansiyonun düşürülmesi için kullanması" beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin olarak ise umudunun “temelde yatan uyuşmazlıkların ele alınması” olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: Ermenistan işgalin tadını çıkarıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklamalarında Dağlık Karabağ'daki duruma değindi. Bakan, "Tüm uluslararası örgütler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyen açıklamalarda bulunuyor. Bu sorunu çözmek için kurulan Minsk Üçlüsü'nden Fransa, açık açık Ermenistan'a destek veriyor” dedi. “Hem Türkiye hem de batılı ülkeler olarak buraların toprak bütünlüğünü destekliyoruz” diye konuşan Bakan, herkesin Ermenistan’a çekilme çağrısı yapması gerektiğini ifade ederek “Ermenistan bu işgalin tadını çıkarıyor. Cesareti nereden buluyorsa, Azerbaycan'a saldırıyor, herkesin güçlünün değil, haklının yanında yer alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin ardından Yunanistan’a geçecek.

Reuters,AFP,DW/BÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulunduMısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
En Çok Okunan Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu
Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi
Yabancı basın: Diş beyazlatmak için Türkiye'ye gelmişlerdi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.