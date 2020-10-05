Stoltenberg: Türkiye nüfuzunu tansiyonu düşürmek için kullanmalı

Stoltenberg ortak basın toplantısında, Türkiye'nin nüfuzunu Dağlık Karabağ'da tansiyonun düşürülmesi için kullanmasını istedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ krizi gibi güncel konular öne çıktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye çok değer verdiğimiz müttefiktir, ortaklarla çok fazla koronavirüs desteğiyle mücadelemize destek vermiştir. Afganistan, Kosova ve Irak'ta da NATO'ya katkıda bulunuyor. NATO da Türkiye'ye katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Dağlık Krabağ krizi ile ilgili de açıklama yapan Stoltenberg, saldırıların artmasından endişe duyduklarını söyledi. Stoltenberg, sivil ölümlerinin endişelerini artırdığını belirterek, “Tüm taraflara savaşın hemen durdurulması çağrısı yapıyoruz” diye konuştu. Stoltenberg, Türkiye'nin "önemli ölçüdeki nüfuzunu tansiyonun düşürülmesi için kullanması" beklentisi içinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin olarak ise umudunun “temelde yatan uyuşmazlıkların ele alınması” olduğunu belirtti.