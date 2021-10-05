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Stoltenberg: ‘‘Türkiye Önemli Bir Müttefik’’

05.10.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Stoltenberg, konunun NATO çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlikte Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili soruyu yanıtladı. Stoltenberg, konunun NATO çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğuna vurgu yaptı.

S-400 konusunun “zor bir konu” olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefikleri, ABD ve Türkiye arasında defalarca tartışılan bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini söyledi.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk liderlerle konuyu tartıştığını belirten Stoltenberg, ‘‘Tabii ki savunma satın alımları hakkında karar vermek ulusal bir yetkidir. Aynı zamanda benim söylediğim ve NATO için önemli olan, bu kabiliyetlerin, ki bu noktada S-400 sisteminden bahsediyoruz, NATO’nun sistemleriyle uyumlu çalışması, NATO’nun hava misyonuna entegre olabilmesidir’’ diye konuştu.

S-400’ün NATO’ya entegre bir sistem olmadığını belirten Genel Sekreter, bu nedenle Türkiye’ye alternatif çözümler önerdiklerini belirtti ve bunlar arasında ABD sistemi olan Patriot ve Fransız-İtalyan ortak sistemi SAMP/T’yi gösterdi. Bu alternatiflerle ilgili henüz başarıya ulaşamadıklarını kaydeden Stoltenberg, ‘‘Bu konular üzerinde bir ittifak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bazı sorunlar olduğunu biliyorum ancak bazı müttefikler kritiktir. Bu NATO toplantılarında açıkça dile getirildi, Türkiye önemli bir müttefiktir’’ dedi.

Türkiye’nin Irak ve Suriye sınırında IŞİD’in bozguna uğratılmasında kilit rol oynadığını hatırlatan Stoltenberg,‘‘Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar mülteci kabul etmedi. O yüzden Türkiye önemli. Bazı farklılıklar, anlaşmazlıklar var ancak bunlarla NATO çerçevesi kapsamında mücadele etmeliyiz’’ diye konuştu.

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