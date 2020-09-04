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Stoltenberg: "Türkiye ve Yunanistan Arasında Teknik Görüşmeler Başladı"

04.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri, Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili olarak teknik görüşmelere başladıklarını söyledi. Ancak "Henüz uzlaşma yok" dedi

Stoltenberg: "Türkiye ve Yunanistan Arasında Teknik Görüşmeler Başladı"

NATO Genel Sekreteri, Jens Stoltenberg, Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili olarak tarafların NATO’da teknik görüşmelere başladıklarını söyledi. Stoltenberg, bu görüşmelerin siyasi müzakere değil bölgede askeri olarak güvenliğin sağlanması adına bir mekanizma oluşturulması adına yapılan teknik görüşmeler olduğunu ifade etti. Stoltenberg, bu görüşmelerde henüz bir ulaşı olmadığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuya ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg “Hem Türk hem Yunan tarafından yetkililerle yaptığım görüşmeler neticesinde iki müttefik ülke, teknik görüşmelere burada, NATO’da başladılar. Bu görüşmelerin amacı, askeri olarak bir çatışmayı önlemek adına bir mekanizma kurulmasıdır. Doğu Akdeniz’de olası kazaları ya da olayları engellemek adına yapılan bu görüşmelerde, henüz bir uzlaşma sağlanmış değil. Bunlar Yunanistan ve Türkiye arasındaki soruna dair teknik görüşmelerdir. Sorunların çözümü konusunda müzakereler değildir. Bunlar, Almanya’nın başlattığı aradaki tansiyonu düşürmeye yönelik arabuluculuk çabasının yerine değil onu tamamlayıcı nitelikteki görüşmelerdir. Yunanistan ve Türkiye, değerli iki NATO müttefiki ülkedir ve NATO, güvenlikle ilgili tüm tarafları etkileyecek konuların görüşüldüğü önemli bir platformdur” dedi.

Stoltenberg, geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginlik konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. Stoltenberg, Almanya’nın aradaki sorunların çözülmesi için bir müzakere süreci başlatmak niyetinde olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri, bu çabaları desteklemekle birlikte NATO’nun tarafların münhasır ekonomik bölge konusundaki siyasi konularına girmediğine dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz bölgesinde çok sayıda gemi bulunduğunu ve güvenliğin tesisi için bir mekanizma oluşturulması amacıyla bu teknik görüşmelerin başlamasının önemli olduğunu söyledi.

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