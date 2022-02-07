Stoltenberg ve Erdoğan Telefonda Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağı nedeniyle artan gerilimi değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi yaptı.

Stoltenberg, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la "Rusya’nın Ukrayna içinde ve etrafında askeri varlığını arttırmasını" ele aldıklarını belirtti. Erdoğan’a Rusya-Ukrayna krizine "siyasi çözüm bulmak için verdiği aktif destek ve kişisel olarak devreye girmesi nedeniyle teşekkür ettiğini" kaydeden Stoltenberg, "Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği güçlü desteği memnunlukla karşıladığını" söyledi. Stoltenberg, NATO’nun diyalog için hazır olmayı sürdürdüğünü de ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, daha önce de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Rusya’nın Ukrayna içinde ve etrafında halen devam etmekte olan askeri yığınağı ve “istikrarı bozucu” eylemleri hakkında bilgilendirdi. Stoltenberg, von der Leyen’e verdiği brifinde, Rusya’ya yönelik olası yaptırımlar dahil atılabilecek adımlar konusunda NATO ve Avrupa Birliği arasındaki yakın eşgüdümün önemini vurguladı.

