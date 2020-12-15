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Stoltenberg'den ABD ve Türkiye'ye çözüm çağrısı

15.12.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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Stoltenberg'den ABD ve Türkiye'ye çözüm çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu belirterek ittifak üyeleri Türkiye ve ABD'den S-400 krizine çözüm bulmalarını istedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'ü satın alması nedeniyle yaptırım uygulama kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ve ABD'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek S-400 krizine çözüm bulunmasını isteyen Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin birbirine karşı yaptırım uyguladığı bir durum içinde olduğumuz için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, taraflara olumlu bir çözüm bulma imkanlarını değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

S-400'lerin Türkiye'ye kazandıkları ve kaybettirdikleri

Açıklamasında ABD'nin Patriot hava savunma sistemi ve Avrupa üretimi SAMP/T tipi sistemiyle ilgili de pazarlıklar yapıldığına değinen Stoltenberg, bu iki seçeneğin NATO'nun savunma sistemleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

ABD, S-400'ün NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını gerekçe göstererek Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

ABD ve Türkiye arasındaki S-400 krizi

Türkiye ve Rusya, 2,5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. S-400 hava savunma sistemi geçen Ekim ayında deneme atışları yapılarak aktive edildi.

ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) çerçevesinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump da 12 CAATSA yaptırımından 5'ini seçerek Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasına, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulmasına ve vize sınırlaması getirilmesine onay verdi.

dpa,DW/HS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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