Stoltenberg'den ABD ve Türkiye'ye çözüm çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'ü satın alması nedeniyle yaptırım uygulama kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye ve ABD'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek S-400 krizine çözüm bulunmasını isteyen Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin birbirine karşı yaptırım uyguladığı bir durum içinde olduğumuz için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, taraflara olumlu bir çözüm bulma imkanlarını değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

S-400'lerin Türkiye'ye kazandıkları ve kaybettirdikleri

Açıklamasında ABD'nin Patriot hava savunma sistemi ve Avrupa üretimi SAMP/T tipi sistemiyle ilgili de pazarlıklar yapıldığına değinen Stoltenberg, bu iki seçeneğin NATO'nun savunma sistemleriyle uyumlu olduğuna dikkat çekti.

ABD, S-400'ün NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını gerekçe göstererek Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

ABD ve Türkiye arasındaki S-400 krizi

Türkiye ve Rusya, 2,5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. S-400 hava savunma sistemi geçen Ekim ayında deneme atışları yapılarak aktive edildi.