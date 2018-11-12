Avrupa'nın güvenliğinde AB dışı ülkelerin kilit rolde olduğunu belirten Stoltenberg Türkiye'yi örnek verdi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cuma günü "Avrupa Ordusu" kurulması çağrısıyla gündeme gelen tartışmalarda transatlantik ilişkilerin bozulmaması uyarısı yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) kendi savunma kapasitesini geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ve bunun NATO'yu da güçlendireceğini belirten Stoltenberg, ABD ile ilişkilerin bozulmaması gerektiğine dikkat çekerek "Stratejik bağımsızlık gibi bir süreçten çok fazla bahsediyorsanız, önemli stratejik işleri kendi başınıza yapacağınız anlaşılır ve bu akıllıca değildir" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı bir forumda konuşan Stoltenberg, geçmişteki iki dünya savaşının ve Soğuk Savaş'ın, birlikte hareket etmenin önemini ortaya çıkardığına vurgu yaptı.

Avrupalı müttefiklerin isterlerse ABD ile veya ABD olmadan NATO çerçevesinde operasyonlar yürütebileceğini belirten Stoltenberg, ancak NATO'nun yaptığı işin aynısını yapacak yeni bir AB güvenlik oluşumuna karşı çıkacağını söyledi. Stoltenberg, "Gerçek şu ki, tek ve güçlü bir komuta yapısına ihtiyacımız var. Kaynaklarımızı ikiye bölemeyiz" diye konuştu.