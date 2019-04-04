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Stoltenberg'den S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır" - "S-400 konusu bugünkü toplantının gündemi değil ancak bu toplantının yan etkinliklerinde ele alınmasını bekliyorum çünkü NATO bu konuların konuşulması için bir platformdur"

WASHINGTON (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır." dedi.

NATO'nun kuruluşunun 70'nci yılı münasebetiyle ABD'nin Başkenti Washington DC'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

NATO ittifakının 70 yılda geldiği nokta ve ittifakın bugün karşılaştığı yeni sınamaların ele alınacağı toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına değinerek, "Silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır." diye konuştu.

Silah alımlarının müttefikler arasında sorunlara neden olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Bu tür sorunları ele almak üzere NATO, müttefiklere platform sağlıyor. S-400 konusu bugünkü toplantının gündemi değil ancak bu toplantının yan etkinliklerinde ele alınmasını bekliyorum çünkü NATO bu konuların konuşulması için bir platformdur." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye hava savunma konularında destek verdiğini belirten Stoltenberg, ABD ile Türkiye arasında S-400 konusundaki krizin çözülmesini beklediğini ifade etti.

Açılışta kısa bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da NATO ittifakının başta Rus tehdidi olmak üzere düzensiz göç ve siber güvenlik gibi günümüzdeki pek çok tehdide karşı önemli bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Rusya'nın ABD ile 1987'de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı ihlal ettiğini söyleyen Pompeo, Rus yönetiminin anlaşmayı ihlal etmesinin NATO tarafından kınandığını kaydetti.

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ABD NATO NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg S-400 Türkiye

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