Stoltenberg’den Türkiye ve S-400 Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD’nin S-400 ve F-35’ler konusunda yaşadıkları anlaşmazlığa çözüm bulunmasını umduğunu belirterek, Türkiye’nin NATO için birçok bakımdan çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Washington’daki Heritage Vakfı adlı düşünce kuruluşunda konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları ve ABD’de buna tepki olarak F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışını engelleme girişimleri konusunda iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Stoltenberg, “Bu bir zorluk; Türkiye ve ABD arasında bu konuda bir anlaşmazlık olduğu iyi biliniyor. Askeri kapasiteler edinme kararları ulusal kararlardır. Ancak tabii ki NATO için önemli olan farklı sistemlerin birlikte çalışabilmesidir” dedi.

Bu konuyu hem Ankara hem Washington’da defalarca görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, “Umarım bir çözüm bulmak mümkün olur çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği S-400 Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin F-35 programının parçası olmasıyla ilgili anlaşmazlık hepimiz için bir sorun” diye konuştu.