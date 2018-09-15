Stoltenberg’den Türkiye ve S-400 Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD’nin S-400 ve F-35’ler konusunda yaşadıkları anlaşmazlığa çözüm bulunmasını umduğunu belirterek, Türkiye’nin NATO için birçok bakımdan çok önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.
Washington’daki Heritage Vakfı adlı düşünce kuruluşunda konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planları ve ABD’de buna tepki olarak F-35 uçaklarının Türkiye’ye satışını engelleme girişimleri konusunda iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimle ilgili bir soruyu da yanıtladı.
Stoltenberg, “Bu bir zorluk; Türkiye ve ABD arasında bu konuda bir anlaşmazlık olduğu iyi biliniyor. Askeri kapasiteler edinme kararları ulusal kararlardır. Ancak tabii ki NATO için önemli olan farklı sistemlerin birlikte çalışabilmesidir” dedi.
Bu konuyu hem Ankara hem Washington’da defalarca görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, “Umarım bir çözüm bulmak mümkün olur çünkü Türkiye’nin almaya karar verdiği S-400 Rus hava savunma sistemi ve Türkiye’nin F-35 programının parçası olmasıyla ilgili anlaşmazlık hepimiz için bir sorun” diye konuştu.
“Bu konuda Türkiye ve ABD arasında doğrudan ikili bir diyalog yürütülüyor olmasını memnuniyetle karşılıyorum” diyen Stoltenberg, NATO’nun da bu diyalog için bir tür platform oluşturduğunu, konunun geçen Temmuz ayındaki NATO zirvesinde de gündeme geldiğini söyledi.
“Türkiye’nin coğrafi açıdan önemi var”
Stoltenberg, “Türkiye NATO için birçok nedenle çok önemli bir müttefik” diyerek, öncelikle coğrafi konumuna dikkati çekti. NATO Genel Sekreteri, “Eğer haritaya bakarsanız, Türkiye’nin ne kadar büyük olduğunu, Irak’a, Suriye’ye sınırı bulunduğunu görürsünüz ve Türkiye’nin IŞİD’e karşı savaşta neden çok önemli olduğunu anlarsınız” ifadesini kullandı.
Türkiye’deki altyapı ve üslerin de IŞİD’e karşı savaşta aşırı derecede önem taşıdığını kaydeden Stoltenberg, Türkiye’nin göçmen ve mülteci kriziyle mücadelede de önemli bir ülke olduğunu, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirtti.
Stoltenberg, Türkiye’nin ayrıca en fazla terör saldırısına maruz kalan müttefik konumunda bulunduğuna, bunun yanında başarısız bir darbe girişimine sahne olduğuna dikkati çekti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg sözlerini, “Dolayısıyla evet, bir sorun mevcut: S-400’leri satın alma kararı ve F-35’ler konusunda bir zorluk var. Diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum ama aynı zamanda Türkiye’nin tüm ittifak açısından taşıdığı önemin de farkına varmak önemli” diyerek sonlandırdı.
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