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Stoltenberg'den Türkiye'ye "itidalli" tutum çağrısı

11.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri, Suriye’ye yönelik askeri harekât konusunda “itidalli” hareket etme çağrısı yaptı.

Çavuşoğlu da müttefiklerden daha fazla dayanışma beklediklerini söyledi.Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekât başlatmasının ardından İstanbul'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg harekâta ilişkin "ciddi kaygılarını" dile getirerek, Türkiye'ye "itidalli" bir tutum izleme çağrısında bulundu.

İstanbul ziyareti askeri harekâttan önce planlanan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Stoltenberg, Çavuşoğlu ile görüşmesinde "Süren askeri harekât konusundaki ve bölgede istikrarsızlığın artması riskine ilişkin ciddi kaygılarını" dile getirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'nin ciddi güvenlik kaygıları olmasına rağmen, itidalli bir tutum izlemesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir ortağı olduğunun altını çizen Stoltenberg, Türkiye'nin Çarşamba günü başlattığı askeri harekâtın IŞİD'e karşı elde edilen kazanımlara zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bu kazanımların riske atılmaması gerekiyor" diyen Stoltenberg, "Yakalanan IŞİD tutsaklarının kaçmasına kesinlikle izin verilmemesi" gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu: Dayanışma bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Stoltenberg ile yaptığı görüşmede "Barış Pınarı Harekâtı hakkında bilgi" verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilenmesi beklentilerimizi bir kez daha vurguladık" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'da "kritik roller" üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dayanışma beklediğini kaydetti. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez bu dayanışmayı açık ve net şekilde görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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