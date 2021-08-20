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Stoltenberg'den Türkiye'ye Teşekkür

20.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının çevirimiçi biraraya geldiği toplantıda konuşan Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere’ye havaalanında güvenliği sağlama konusunda sundukları destek için teşekkür etti

Stoltenberg'den Türkiye'ye Teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan konusunda öncelikli hedefin Kabil’den tahliyeleri tamamlamak ve havaalanının faaliyette kalmasını sağlamak olduğunu söyledi. Stoltenberg, Taleban’a bunun önüne geçilmemesi çağrısını yineledi.

Stoltenberg ayrıca Türkiye, ABD ve İngiltere’ye havaalanında güvenliği sağlama konusunda sundukları destek için teşekkür etti.

Stoltenberg, bu açıklamaları NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının çevirimiçi biraraya geldiği toplantıda yaptı. Stoltenberg, bugün düzenlenen kriz toplantısında yaptığı açıklamalarda, “Durum hala zor ve belirsiz” dedi ve üstesinden gelmeye çalıştıkları asıl engelin, “insanların Kabil havaalanına ulaşmasını ve havaalanına girmesini sağlamak” olduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, Taleban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e de girerek yönetime el koymasından bu yana 18 binden fazla kişinin ülkeyi terkettiğini söyledi. Binlerce kişi hala havaalanında, ülkeden kaçış yolunu bulma çabasında.

Stoltenberg bugünkü toplantıda ayrıca Türkiye, ABD ve İngiltere yetkililerine, Kabil havaalanında güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalara destekleri için teşekkür etti.

Stoltenberg Taleban’a da, ülkeden çıkmak için havaalanına ulaşmaya çalışan Afganlar’a ve yabancılara izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 20 yıl süren savaşın ardından NATO’nun Afganistan’daki misyonu bu yıl yaz aylarında tamamlandı ve ittifakın ülkedeki birliklerinin çoğunluğu geri çekildi.

Diğer taraftan, NATO’nun Kabil’deki diplomatik temsilciliği faaliyetlerine sürdürürken, tahliyelerin yürütülmesi dahil çeşitli görevleri de devam ediyor.

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