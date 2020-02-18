Stone Davasından Endişe Eden Federal Yargıçlardan Acil Toplantı 

Twitter mesajı sonrasında Adalet Bakanlığı Salı günü ani bir değişiklikle Stone için daha hafif bir ceza istemiş, bunun üzerine dört savcı davadan çekilmiş, savcılardan biri Adalet Bakanlığı’ndan istifa etmişti.

Başkan Donald Trump, Roger Stone davasında savcılar tarafından önerilen cezayı fazla bulmuş ve duyduğu rahatsızlığı Twitter’dan paylaşmıştı. Savcılar Kongre’ye yalan söylemek dahil yedi iddiadan suçlu bulunan Stone için federal kurallar çerçevesinde 7 ila 9 yıl ceza istemişti.

Yargıçların bir sonraki bahar toplantısını “bekleyemediğini” de belirten Rufe daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Federal Yargıçlar Birliği Başkanı Cynthia Rufe, VOA’e yaptığı açıklamada, bazı yargıçlara kişisel saldırılardan endişe duyduklarını ve yarınki toplantının ana gündeminin bu saldırılar olduğunu söyledi.

ABD’de Adalet Bakanlığı’nın Başkan Trump’ın eski danışmanı ve yakın arkadaşı Roger Stone’un davasına müdahale ettiği iddiaları üzerine Federal Yargıçlar Birliği acil toplantı kararı aldı.

Trump geçen hafta Adalet Bakanı William Barr’ı Stone davasında “idareyi ele aldığı” için kutlamıştı. Ancak Trump’ın Barr’dan davaya müdahale etmesini istediği iddialarını iki isim de reddetmişti.

Federal Yargıçlar Birliği Başkanı Cynthia Rufe, Stone davasına müdahil olmak gibi bir niyetleri bulunmadığını ancak Amy Berman Jackson’ı desteklediklerini söyledi. Rufe, “Yapılması gerekeni yapan her yargıcı destekliyoruz” dedi.

Federal yargıçlardan Amy Berman Jackson’ı, eski Başkan Barack Obama atamıştı. Selefinin kararlarını ve politikalarını sürekli eleştiren Başkan Donald Trump, Jackson’ın hapisteki eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’ı tecrit hücresine koyması ve eski Demokrat başka adayı Hillary Clinton hakkında kovuşturma başlatmamasını da geçen hafta eleştirmişti.

Kasım ayında suçlu bulunan Stone hakkındaki cezanın 20 Şubat’ta verilmesi bekleniyor. Davaya bakan ve Jackson’ın hapis cezasının süresini açıklayacak olan yargıç Amy Berman’ın bugün savcılarla telekonferans yapması bekleniyor.

Geçen hafta Adalet Bakanlığı’nda Demokrat ya da Cumhuriyetçi dönemde çalışan iki binden fazla eski yetkili de, bir mektupla William Barr’a istifa çağrısı yapmıştı. Mektupta, ‘‘Bu eylemler Adalet Bakanlığı’nın dürüstlük ve kanunun üstünlüğü konusundaki namına zarar veriyor. Bu durum Barr’ın istifa etmesini gerektiriyor’’ denilmişti.

Gelecek hafta Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermeyi kabul eden Barr da geçen Perşembe günü ABC televizyonuna verdiği mülakatta Başkan’ın Stone davasıyla ilgili sosyal medya mesajlarının kendisini işini yapamaz hale getirdiğini söylemişti.

