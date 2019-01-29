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Stone Washington’da Mahkeme Önüne Çıktı

29.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın yakın çevresinden Roger Stone duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Stone’a, Kongre’ye yalan beyanda bulunmak, adaleti engellemek ve tanıkları yalan ifadeye zorlamakla ilgili yedi suçlama yöneltildi

Stone Washington’da Mahkeme Önüne Çıktı

Rusya soruşturması kapsamında geçen hafta, Florida’da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere daha sonra kefaletle serbest bırakılan Başkan Donald Trump’ın yakın çevresinden Roger Stone bugün başkent Washington’da mahkeme önüne çıktı. Stone hakim karşısında yüzüne okunan hakkındaki suçlamaları dinledi.

Stone beklendiği gibi duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Stone’a, Kongre’ye yalan beyanda bulunmak, adaleti engellemek ve tanıkları yalan ifadeye zorlamakla ilgili yedi suçlama yöneltilmişti.

Bu tür bir süreçte genelde davalıların çoğu savcıları ya da yargıcı kızdırmamak amacıyla sessiz kalmayı tercih ederken, Stone haftasonu boyunca farklı televizyon kanallarına çıkarak masum olduğunu savundu ve “siyasi maksatlı” olduğunu iddia ettiği soruşturmaya tepkisini dile getirdi. Florida’daki mahkeme önünde basın toplantısı da düzenleyen Stone, sosyal medya üzerinden de Mueller’ı ve soruşturmayı alaya alan paylaşımlar yaptı.

Trump’ın uzun süredir arkadaşı ve kampanya döneminde de danışmanı olan Stone, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın soruşturmasında hakkında iddianame hazırlanan Trump’ın yakın çevresinden altıncı kişi.

İddianame Stone’u kampanya döneminde Demokrat Parti’nin e-postalarının çalınmasında Rusya’yla veya WikiLeaks’le işbirliği yaptığı yönünde doğrudan suçlama yöneltmiyor ancak konuyla ilgili yürüttüğü iletişim ve bu konuya ilgisi hakkında Kongre üyelerini yanıltmakla suçluyor. Savcılar Stone’u, Trump kampanyasıyla WikiLeaks ve dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton hakkında zarar verici çalınan materyaller hakkındaki temaslarının içeriği konusunda yalan söylemekle itham ediyor.

WikiLeaks, 2016 başkanlık seçimlerinden haftalar önce Demokrat Parti kampanyasından e-postalar sızdırmıştı. ABD, sözkonusu e-postaların Rus yetkililer tarafından çalındığını belirtmişti.

FBI’yi sabahın erken saatlerinde evine baskın yaparak “Gestapo taktikleri” yürütmekle suçlayan Stone, WikiLeaks’ın yayınladığı bilgilere seçmenlerin dikkatini çekmek için anayasal hakkını kullanmanın ötesinde bir şey yapmadığını savundu.

Eski Başkan Richard Nixon’ın sıkı bir hayranı olan ve sırtında da Nixon’ın dövmesini taşıyan Stone, Florida’daki duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkarkan Nixon’ın zafer işaretini yapmıştı.

Bu arada Washington’daki mahkeme önünde Stone’a tepki gösteren bir grup “onu içeri atın” diye slogan atarken, bir grup da Stone’a desteğini ortaya koydu.

Rusya soruşturmasında sona mı geliniyor?

Öte yandan Mueller’ın iki yıla yakın süredir devam eden Rusya soruşturmasının ne zaman tamamlanacağı konusu merak edilirken, dün hükümetten ilk kez takvim konusunda bir sinyal geldi. Adalet Bakan Vekili Matthew Whitaker, soruşturmanın “tamamlanmaya yakın olduğunu” öne sürdü.

Whitaker bir soruyu yanıtlarken yaptığı açıklamada, “Soruşturma sanırım tamamlanmaya yakın” dedi ve konuyla ilgili kapsamlı şekilde bilgilendirildiğini söyledi.

Whitaker’ın sözleri, Adalet Bakanlığı’nın genelde soruşurmayla ilgili açıklama yapmama adetine ters düştü.

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