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Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerindeki malzemeyi çaldıkları belirlenen 4 şahsı yakandı.

Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerindeki malzemeyi çaldıkları belirlenen 4 şahsı yakandı. Fabrikadan 1 adet iş makinası ve 2 adet bilgisayar çalan toplam 5 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edilirken, 1 firari şahsın arama çalışmaları da devam ediyor.
Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı 24 Haziran günü saat 09.00’da meydana geldi. KOBİ Sanayi Bölgesinde bulunan bir seramik fabrikasında meydana gelen 1 adet forklift ve 2 adet bilgisayarın çalınması ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda jandarma ekiplerince, 24 Haziran günü çalınan iş makinesinin Kanlıpınar Mahallesinde yol kenarında üzeri branda ile örtülü olarak bulundu.

‘Çalıntı plaka takılan aracın kiralık araç olduğu tespit edildi”
Ekipler, şahısların forklifti almaya geleceği değerlendirerek yakın bir bölgede beklemeye başladı. Bu esnada olayı araştırmakla görevli Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de, şahısların forklifti taşımak için irtibata geçtikleri çekici şirketine ulaştı. Şüpheli şahısların çekici firmasını aradıkları telefon numarası üzerinden yapılan inceleme sonucu şüphelilerin S.S., K.E.B., S.Y. ve G.C. isimli şahıslar olduğu, olay günü çalıntı plaka takılan aracın kiralık araç olduğu tespit edildi. Ayrıca olay günü forkliftin H.İ.G. isimli şahsa ait 03 KT 623 plakalı kamyonete yüklenmeye çalışıldığı ancak yüklenemediği de belirlendi.

‘Stop farı parçaları suçu itiraf ettirdi’
Jandarma ekiplerinin aralıksız çalışmaları neticesinde K.E.B., S.Y., G.C. ve H.İ.G. isimli şahıslar yakalandı. Olay yerinden alınan ayak izleri ile şahısların ayaklarında bulunan ayakkabı izlerinin uyuşması, forkliftin bulunduğu yerde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınmış olan stop farı parçalarının, şüpheli H.İ.B. ait 03 KT 623 plakalı araca ait olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar suçlarını itiraf etti. Gözaltına alınan 4 şahıs jandarma ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Öte yandan çalınan forklift işletme sahibine teslim edilirken, 2 adet bilgisayarın firari S.S. isimli şahısta olduğu tespit edildi. Firari şahsın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi

Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi

Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi

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