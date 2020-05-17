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Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Store perdeler son yıllarda evlerden iş yerlerine, oturma odalarından mutfaklara kadar pek çok yaşam alanında kullanılıyor. Her zevke hitap eden modern, şık ve spor modelleri ve pratik kullanım özellikleri onları klasik perdelerin bir adım önüne geçiriyor. Her zaman düz ve pürüzsüz görünümleri ile son derece dekoratif duran store perdelere sahip olmayı hangi kadın istemez ki?

Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem...

Ancak kafaları karıştıran soru, görünümleri ile herkesi cezbeden bu perdelerin nasıl temizleneceği. Sıradan perdeleri istediğiniz zaman makinede yıkabilirsiniz. Ama store perdelerde temizlenmesi gereken sadece kumaş değil, bir de işlevsel mekanizma var. Peki store perde temizliği nasıl yapılır? İşte store perdeleri temizlemenin kolay yolları...

GÜNDELİK BAKIM YAPIN

Gündelik ev temizliği sırasında store perdelere de pratik bir bakım yapabilirsiniz. Üstelik hiç yerinden çıkarmadan! Birkaç haftada bir düzenli olarak perdelerin tozunu alın. Bu işlem için elektrik süpürgelerinin koltuk başlıkları idealdir. Süpürgenin çekim gücünü minimum düzeye getirerek perdelerin tozunu alabilirsiniz. Ya da hafif nemli bir bez ile perdelerde biriken tozu alarak temizlik ömrünü uzatabilirsiniz. Bu tarz gündelik bakım ve temizliklerle store perdeleri 5 yıla kadar içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

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BOL KÖPÜKLÜ ILIK BİR TEMİZLEME SUYU HAZIRLAYIN

Bir kovanın içerisine ne sıcak ne de soğuk olacak şekilde ılık su koyun.
Suya çok fazla kimyasal içermeyen temizlik malzemelerinden koyarak köpürtün. Arap sabunu, beyaz sabun, sabun rendesi gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Kimyasallar perdelerin kumaşına zarar verir ve renklerinin solmasına sebep olur.

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PERDELERİ PENCERELERDEN ÇIKARIN VE SİLİN

Store perdeleri evde yıkamaya karar verdiyseniz; önce düz ve geniş bir yıkama alanı hazırlayın. Geniş banyolar ve balkonlar bu iş için oldukça kullanışlı alanlardır.

Perdeleri tam olarak kapalı konuma getirin ve asılı olduğu pencereden çıkarın.

Sonra store perdeyi hazırlamış olduğunuz düz ve pürüzsüz alana yatırarak kumaşın tamamını açın.

Bir sünger alarak önceden hazırladığınız bol köpüklü ılık su ile perdeleri silmeye başlayabilirsiniz. Süngerin çok ıslak olmamasına ve silerken fazla bastırmamaya dikkat edin. Fazla bastırarak yapılan bir işlemde sünger zımpara görevi görerek perdenin kumaşına zarar verebilir.

Ön yüzeyi iyice silip temizledikten sonra aynı silme işlemini diğer yüzey için de tekrarlayın. Silme işlemi bittiğinde yumuşak bir havlu yardımı ile perdelerin üzerindeki ıslaklığı mümkün olduğu kadar almaya çalışın.

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ARTIK PERDELERİ ASABİLİRSİNİZ

Tertemiz, mis gibi kokan store perdeler asılmaya hazır. Özenle kapattığınız perdeyi dikkatli bir şekilde pencereye asabilirsiniz. Bu aşamada kırışıklık olmaması ve düzgün kuruması için store perdeyi tamamen açın ve kendi halinde kurumaya bırakın.

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