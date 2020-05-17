Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem...

Ancak kafaları karıştıran soru, görünümleri ile herkesi cezbeden bu perdelerin nasıl temizleneceği. Sıradan perdeleri istediğiniz zaman makinede yıkabilirsiniz. Ama store perdelerde temizlenmesi gereken sadece kumaş değil, bir de işlevsel mekanizma var. Peki store perde temizliği nasıl yapılır? İşte store perdeleri temizlemenin kolay yolları...

GÜNDELİK BAKIM YAPIN

Gündelik ev temizliği sırasında store perdelere de pratik bir bakım yapabilirsiniz. Üstelik hiç yerinden çıkarmadan! Birkaç haftada bir düzenli olarak perdelerin tozunu alın. Bu işlem için elektrik süpürgelerinin koltuk başlıkları idealdir. Süpürgenin çekim gücünü minimum düzeye getirerek perdelerin tozunu alabilirsiniz. Ya da hafif nemli bir bez ile perdelerde biriken tozu alarak temizlik ömrünü uzatabilirsiniz. Bu tarz gündelik bakım ve temizliklerle store perdeleri 5 yıla kadar içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

BOL KÖPÜKLÜ ILIK BİR TEMİZLEME SUYU HAZIRLAYIN

Bir kovanın içerisine ne sıcak ne de soğuk olacak şekilde ılık su koyun.

Suya çok fazla kimyasal içermeyen temizlik malzemelerinden koyarak köpürtün. Arap sabunu, beyaz sabun, sabun rendesi gibi doğal ürünler kullanabilirsiniz. Kimyasallar perdelerin kumaşına zarar verir ve renklerinin solmasına sebep olur.