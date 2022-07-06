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Stranger Things'in Jim Hopper'ı David Harbour rolü için 32 kilo verdi! Bakın sırrı neymiş

06.07.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things'in Jim Hopper'ı David Harbour, rolü için 32 kilo verdi. David, dizinin final sezonunda Ruslar tarafından esir alınmıştı. Netflix geçtiğimiz günlerde dizinin finalinin 2. partını da yayınladı. Dizide sevilen karakterlerden olan 'Hooper'ın verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Bakın başarılı oyuncu David Harbour nasıl 32 kilo vermiş!

Stranger Things'in Jim Hopper'ı David Harbour rolü için 32 kilo verdi! Bakın sırrı neymiş

47 yaşındaki David Harbour, ilk kez 2016'da yayınlanan popüler bilim kurgu dizisi Stranger Things'te Jim Hopper rolüyle karşımıza çıktı. Ülkemizde de ilgiyle izlenen dizide Harbour, dizinin final sezonu için vermesi gereken kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

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David, dizide Hopper'ın üçüncü sezondaki görünümüne kıyasla dördüncü sezonda oldukça zayıf göründüğünü kabul ederek, BBC Breakfast'ta verdiği bir röportajda kilo kaybıyla ilgili her şeyi açıkladı.

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Yaklaşık 32 kilo veren David bunu doğru yaptığını savunmadı ve "Bu zor bir süreçti." dedi.

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"Kolay değil, bu kadar kilo vermek. Sırrı çok yemek yememek ve aç kalmak."
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"Diyetin sırrını merak ediyorsanız, sadece yemek yememek."

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David Harbour ünlü şarkıcı İngiliz şarkıcı Lily Allen ile 2020 yılında evlenmişti.

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stranger things
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