Stranger Things'ten rekor! 1 milyar saat izlenme rekorunu aştı

80’li yıllarda bir grup gencin macera dolu hikayesini konu alan Stranger Things, yayınlanan 4. sezonuyla yeni bir rekora imza attı. Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaştı.

Millie Bobbie Brown, Winona Ryder ve David Harbour’ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonu 1 milyar saat izlenme rakamına ulaştı.

EN POPÜLER YAPIM

Dizinin 4. sezonu, dijital platformda İngilizce dilinde yayınlanan en popüler yapım oldu.

ZİRVE HALA SQUID GAME'DE

1 milyar saat izlenmeye ulaşan ilk yapım, Güney Kore’de geçen hikayesiyle dünyada bir fenomen haline gelen Squid Game olmuştu. Dizi, 1 milyar 65 milyon ile hala dijital platformun en çok izlenen yapımı.



