Polis üç kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganını arıyor

Polis, saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Güvenlik yetkilileri, saldırganın bir askerle girdiği çatışma sırasında yaralandığını belirtti.

Polis, şüphelinin kimliğini Strasbourg doğumlu 29 yaşındaki Chekatt Cherif olarak açıkladı ve saldırganın "terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti.

Ancak saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Yardımcısı saldırıyla ilgili olarak beş kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Bakan Yardımcısı saldırganı yakalamak için operasyonların devam ettiğini, bu kişinin ülkeyi terk edip etmediğinin ise belirsiz olduğunu ifade etti.

SALI AKŞAMI NELER YAŞANDI?



Strasbourg'daki Noel Pazarı yakınlarındaki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restorant ve barlara saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.