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Polis üç kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganını arıyor

12.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Fransa'nın doğusundaki Strasbourg kentinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Polis olayda 3 kişinin öldüğünü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirildi.

Polis üç kişiyi öldüren Noel pazarı saldırganını arıyor

Polis, saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Güvenlik yetkilileri, saldırganın bir askerle girdiği çatışma sırasında yaralandığını belirtti.

Polis, şüphelinin kimliğini Strasbourg doğumlu 29 yaşındaki Chekatt Cherif olarak açıkladı ve saldırganın "terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti.

Ancak saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Yardımcısı saldırıyla ilgili olarak beş kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Bakan Yardımcısı saldırganı yakalamak için operasyonların devam ettiğini, bu kişinin ülkeyi terk edip etmediğinin ise belirsiz olduğunu ifade etti.

SALI AKŞAMI NELER YAŞANDI?

Strasbourg'daki Noel Pazarı yakınlarındaki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restorant ve barlara saklandı. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı "halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi.

Yerel gazeteci Bruno Poussard kent merkezindeki caddede 10 elden fazla silah sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra silah seslerinin art arda gelmeye başladığını belirtti.

Yaralılardan 6'sının da durumunun ağır olduğu açıklandı.

Kentte bulunan Avrupa Parlamentosu'na giriş çıkışlar da güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

'Terörle mücadele savcılığı' olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransız BFM televizyon kanalı, saldırganın Salı sabahı Neudorf bölgesindeki evinden bir soygun şüphesiyle polis tarafından arandığı sırada kaçtığını duyurdu.

Habere göre baskında el bombası bulundu.


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Fransız polisi Strasbourg saldırganının peşindeFransız polisi Strasbourg saldırganının peşinde
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