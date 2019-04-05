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Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: - "Türkiye terörle mücadeleyi bilir. Türkiye kaçakçılıkla mücadeleyi bilir. Türkiye göçü yönetmeyi bilir. Çünkü bütün bunlara ait geçmişe dayanan ciddi bir tecrübesi söz konusudur. Bunların birçoğu, coğrafyamızın bir getirisidir" - "Dünyada suç örgütleri noktasında iki ana eksenle karşı karşıyayız. Bunun bir tanesi terör örgütleri, diğeri de organize suç örgütleridir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türkiye terörle mücadeleyi bilir. Türkiye kaçakçılıkla mücadeleyi bilir. Türkiye göçü yönetmeyi bilir. Çünkü bütün bunlara ait geçmişe dayanan ciddi bir tecrübesi söz konusudur. Bunların birçoğu coğrafyamızın bir getirisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya'da düzenlenen Stratejik Araştırmalar
Kurulunun 53’üncü toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve 81 ilde görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan İnce, "Türkiye
terörle mücadeleyi bilir. Türkiye kaçakçılıkla mücadeleyi bilir. Türkiye göçü
yönetmeyi bilir. Çünkü bütün bunlara ait geçmişe dayanan ciddi bir tecrübesi söz
konusudur. Bunların birçoğu coğrafyamızın bir getirisidir." ifadelerini kullandı.

Organize suç ve terör örgütleri arasında simbiyotik bir ilişki oluştuğuna dikkati çeken İnce, PKK terör örgütünün uyuşturucu ve sigara kaçakçılığında önemli bir paya sahip olduğunu, yapılan operasyonlarla, vergi kaybının ve kaçak sigara oranının düştüğünü bildirdi.

Güvenlik noktasında dünyada önemli
bir değişim yaşandığı belirten İnce, şunları kaydetti:

"Dünyada suç örgütleri
noktasında iki ana eksenle karşı karşıyayız. Bunun bir tanesi terör örgütleri, diğeri
de organize suç örgütleridir. Terör örgütleri, temelde ideolojik, etnik veya dini
tanımlı örgütlerdir. Organize suçlar ise çıkar amaçlı, maddi menfaat temelli
yapılardır. Özellikle 11 Eylül’den sonra başlayan yeni süreç, organize suç
örgütlerinin uluslararası karaktere bürünmesine ve terör örgütlerinin de bu sahaya
yanaşmasına sebep olmuştur."

2017 ve 2018 yıllarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, gerçekleştirilen operasyonlarda yüzde 8’lik başarı,
organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 64’lük bir artış, mali suçlara yönelik operasyonlarda da yüzde 78’lik başarı elde
edildiğini anlattı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısı

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