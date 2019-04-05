Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve 81 ilde görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan İnce, "Türkiye terörle mücadeleyi bilir. Türkiye kaçakçılıkla mücadeleyi bilir. Türkiye göçü yönetmeyi bilir. Çünkü bütün bunlara ait geçmişe dayanan ciddi bir tecrübesi söz konusudur. Bunların birçoğu coğrafyamızın bir getirisidir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türkiye terörle mücadeleyi bilir. Türkiye kaçakçılıkla mücadeleyi bilir. Türkiye göçü yönetmeyi bilir. Çünkü bütün bunlara ait geçmişe dayanan ciddi bir tecrübesi söz konusudur. Bunların birçoğu coğrafyamızın bir getirisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Organize suç ve terör örgütleri arasında simbiyotik bir ilişki oluştuğuna dikkati çeken İnce, PKK terör örgütünün uyuşturucu ve sigara kaçakçılığında önemli bir paya sahip olduğunu, yapılan operasyonlarla, vergi kaybının ve kaçak sigara oranının düştüğünü bildirdi.

Güvenlik noktasında dünyada önemli

bir değişim yaşandığı belirten İnce, şunları kaydetti:

"Dünyada suç örgütleri

noktasında iki ana eksenle karşı karşıyayız. Bunun bir tanesi terör örgütleri, diğeri

de organize suç örgütleridir. Terör örgütleri, temelde ideolojik, etnik veya dini

tanımlı örgütlerdir. Organize suçlar ise çıkar amaçlı, maddi menfaat temelli

yapılardır. Özellikle 11 Eylül’den sonra başlayan yeni süreç, organize suç

örgütlerinin uluslararası karaktere bürünmesine ve terör örgütlerinin de bu sahaya

yanaşmasına sebep olmuştur."

2017 ve 2018 yıllarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnce, gerçekleştirilen operasyonlarda yüzde 8’lik başarı,

organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 64’lük bir artış, mali suçlara yönelik operasyonlarda da yüzde 78’lik başarı elde

edildiğini anlattı.

