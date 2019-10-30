HABER

Stratejik Düşünce Enstitüsünde "Doğu Asya'da Güvenlik" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura: - "ABD'nin Pasifik'ten çekilişi, Beyaz Saray'ın Doğu Asya'da tutarsız politika yürüttüğünü gösterir" - "Anayasanın 9. maddesi Çin'e karşı denge gözetilmesinde tehdit oluşturuyor" - "Anayasayı değiştirebilmeli, ABD'nin de bu bölgede kalmasını sağlamalıyız"

Japonya Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı Siyaset Bilimci Dr. Lully Miura, ABD'nin Doğu Asya güvenliğine ilişkin son dönem politikalarının bölge toplumlarınca "tutarsız" görüldüğünü ve Japonya toplumunun bu politikaları özümseyemediğini söyledi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Doğu Asya'da Güvenlik" düzenlenen panele başkentteki yabancı misyon şefleri, akademisyenler, üniversite öğrencileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Miura, panelde Doğu Asya'da krizler, bölgesel siyasi belirsizlikler ve Japonya'nın "tereddütlü" siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD Savunma Bakanı'nın "ABD'nin uzun vadeli endişelerinin Çin kaynaklı" olduğu yönündeki görüşlerini anımsatan Miura, ABD'nin bölgeden çekilmesine dikkati çekti.

ABD'nin çekilme sinyallerine ek olarak, Çin'in bölgesel yayılmacılığı ve Japonya'nın tereddütlü politikalarının Japon toplumunu endişelendirdiğini belirten Miura, "ABD politikası profesyonellerce belirleniyor. ABD'nin bir imparatorlukmuşçasına egemenliğini sürdürmesini istemesi yanlış anlaşılmayabilir." dedi.

- LDP'nin statüko çabası

Bölgede Çin'in ekonomik ataklarının Pekin'in "sessiz diplomasisinin" artık sonlandırdığını kaydeden Miura, mevcut Pekin yönetiminin öncekilerden farklı olduğunu belirtti.

Miura, şöyle devam etti:

"Şi'nin Çin'i, önceki devlet başkanınkinden çok farklı. İpek Yolu girişimi ile Orta Asya yayılmacılığı ortada. Çin'i bu hırslarından ötürü suçlayamam, siyasi gücünü artırmayı hedeflemekte. Çin devlet menşeli şirketleri piyasalara hakim olmaya çalışıyor ancak zayıflığının farkında. Çin ticari olarak ABD'ye bağımlı olduğunu biliyor."

Japonya ile Çin toplumlarının birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı bulduklarında, ülkeler arası "algı değişikliğinin" de ortaya çıkacağına inandığına dikkati çeken Miura, Çin'in bakış açısını değiştirmesinin ikili ilişkilerde politika üretebilme imkanı artıracağını söyledi.

Japonya'nın "ikircikli" bölgesel yaklaşımlarının Asya'daki belirsizlikleri ortadan kaldıramadığını kaydeden Miura, şunları söyledi:

"Abe yönetimi ve muhalefetteki Liberal Demokrat Parti (LDP) stabil ve istikrarlı politika sürdürmek ve statükoyu devam ettirmek istiyor. Japon toplumu mevcut gündemden izole ve ABD'nin geri çekilişini özümseyemedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon kamuoyu Çin'e karşı negatif bir yaklaşım benimsedi. Japonya'nın kendine dair savunma kapasitesini artırması arzu edilmiyor. ABD'nin Pasifik'ten geri çekilişi, Beyaz Saray'ın Doğu Asya'da tutarsız politika yürüttüğünü gösterir. Savunma alanında yapılan harcamalar, pahalı ABD silahları, Japonya'nın daha stresli dönemden geçmesine sebep olacak."

- "Trump belirsizliği"

Son 20 yılda kanun reformlarının ülke savunmasını güçlendirdiğini belirten Miura, Japonya-ABD ittifakının da reformlarla güçlendiğini kaydetti.

Trump'ın 2016'da seçilmesiyle ilişkilerin sürdürülebilirliliğine ilişkin kaygıların gündeme geldiğini dile getiren Miura, "Japonya, ekonomisi ve savunması açısından ABD'ye bağımlı. Japonya'nın en önemli ticari partneri ABD. Kimse Başkan Trump'a set vuramıyor. Japonya öz savunma hakkını güçlendirebilmeli. Trump'ın önderliğindeki belirsizlik çözülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- Madde 9

Japonya'nın 1947 Anayasası'nın 9. maddesindeki, Japonya'nın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde "saldırmazlık" anlayışına bağlı kalacağına yönelik yaklaşımının değişebileceğinin görüldüğünü kaydeden Miura, ülkede fikir çatışmalarının yaşandığını söyledi.

Miura, "Anayasanın 9. maddesi Çin'e karşı denge gözetilmesinde tehdit oluşturuyor. Anayasayı değiştirebilmeli, ABD'nin de bu bölgede kalmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Japon toplumunda bazı grupların anti-ABD yanlısı, bazılarının da pasifist yaklaşımlar sergilediğini kaydeden Miura, "İdeoloji çatışmaları mevcut, anayasa ve güvenlik konularında fikir çatışmalar var." ifadesini kullandı.

PARTNERSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştıSelin Ciğerci'nin düğününde dekolteler yarıştı
Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)
Erzurum’da feci kaza: 3 ölüErzurum’da feci kaza: 3 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akio Miyajima Doğu Asya Japonya Lully Miura SDE

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'tasarı' tepkisi!

Son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Tuzla Organize Sanayi'de yangın! Ekipler sevk edildi

Son dakika: İstanbul'da çalınan ambulans alarmı!

Çalınan ambulans alarmı!

Son dakika: Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili yeni gelişme

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili yeni gelişme!

Hürriyet gazetesinde kimler işten çıkarıldı?

Hürriyet gazetesinde tenkisat depremi

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.