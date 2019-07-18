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"Stratejik Plan 2020-2024 Çalışmaları Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Ankara'nın gelecek 5 yılına ilişkin, ulaşım, altyapı, kültürel ve sosyal faaliyetlere yönelik projelerin değerlendirileceği toplantı düzenlendi - Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Yöneticiler geçicidir, bizler geçiciyiz. Önemli olan çocuklarımıza yaşanabilir ve sağlıklı bir kent bırakmak"

Ankara Büyükşehir Belediyesinde kentin gelecek 5 yılına ilişkin, ulaşım, altyapı, kültürel ve sosyal faaliyetlere yönelik projelerin değerlendirileceği "Stratejik Plan 2020-2024 Çalışmaları Toplantısı" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ilke olarak şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

"Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, harcadığımız paraları, elde ettiğimiz gelirleri ve bunların nasıl harcandığını kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız." diyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bununla ilgili eleştirilerinizi bizlere yöneltebileceksiniz. Yapacağımız bütün projeleri ve kentin bütün alanlarında yapacağımız faaliyetleri, web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmak suretiyle dönüş alarak eleştiri ve önerilerinize açık hale getireceğiz."

- "Bu kenti birlikte yönetmek istiyoruz"

Ortak akılla Ankara'da 5 yıl boyunca yapacakları çalışmaları hazırlayacaklarını vurgulayan Yavaş, bu stratejik planın, seçimlerde vadettikleri 2050 vizyonunun ilk aşaması olacağını belirtti.

Stratejik planın hazırlanmasına katkıda bulunan bütün paydaşların 5 yıl boyunca bunun uygulanmasında da yer alacağını dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Seçimden önce söylediğimiz gibi hesap sormaya değil hesap vermeye talip olduk. Bunu aynen uygulayacağız. Bu yaptığımız çalışmalarla Ankara halkını yönetime katarken, son yıllarda bütün ülke çapında 'yerel yönetimler' ile 'yolsuzluk' kelimesinin artık yan yana konuşulmaması için bir sistemi mutlaka hayata getireceğiz. Yöneticiler geçicidir, bizler geçiciyiz. Önemli olan çocuklarımıza yaşanabilir ve sağlıklı bir kent bırakmaktır. Çünkü insanların mutlu olduğu, sokaklarında keyif alarak gezebildiği bir kent değerlidir."

Etkinliğe, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile bazı ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Stratejik Plan 2020-2024 Çalışmaları Toplantısı

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