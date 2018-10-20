"Stratejik planı, kasım sonunda paylaşacağız"

MERVE YILDIZALP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Stratejik Plan ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellendiğini belirterek, "Çalışmalarımızı, kasım sonunda tüm Türkiye ve dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Gül, AA muhabirine, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Bakanlığın Stratejik Planı'nın güncellenmesi çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Yargının, kendi ideolojisine kalkan ve güç olarak gören örgüt mensuplarından arındırıldıkça güvenin arttığını ifade eden Gül, yargıya güvenin artması ve yargının makul sürede yargılamayı tamamlamasının temel amaçları olduğunu belirtti.

Bu konuda, yakın zamanda bir analiz yaptıklarını hatırlatan Gül, avukatlara, hakimlere, savcılara ve vatandaşlara Türk yargısının durumunu sorduklarını ve önerilerini aldıklarını aktardı.

Buna yönelik de yargı reform belgesinin güncellendiğini anlatan Gül, yargı reformu belgesini, çağdaş, daha etkin bir hukuk mekanizması için önemsediklerini bildirdi.

Bakan Gül, hakim, savcı ve avukatların görüş ve önerilerini bildirmeleri için sistem oluşturduklarını, yargı reformu ve stratejik planın Türkiye'deki avukat, hakim ve savcılarla beraber yapılacağını kaydetti.