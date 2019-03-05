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"Stratejimiz gereği adaylarımızın tamamını çektik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç: - "Muğla'da stratejimiz gereği başkan adaylarımızın tamamını çektik"

HDP Muğla İl Başkanı Belgin Koç, kentte büyükşehir ve ilçe adaylarını "strateji gereği" çektiklerini bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel inisiyatif kullandıklarını, seçim stratejisi gereği böyle bir karar aldıklarını söyledi.

"Seçim stratejimiz iktidara batıda kaybettirmek, doğuda ise kayyumları göndermek" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

"Yerelde yaptığımız değerlendirme sonucu genel merkezimiz de açıklama yaptı. Aynı şekilde mutabakatla başkan adaylarımızı geri çektik. Yerel yönetimlerde Muğla'da iddialarımız sürüyor, seçim çalışmalarımız sürüyor, durmuş değil. Muğla'da stratejimiz gereği başkan adaylarımızın tamamını çektik. CHP'ye bir desteğimiz yoktur. Herhangi bir yönlendirmemiz de yoktur. Biz Muğla'da var olan politik dengeleri gözeterek bu şekilde bir karar aldık. Eminim seçmenimiz de kendi yüreğinde stratejik oyunu kullanacaktır. Bizim seçmene 'şuna oy verin, buna oy verin' şeklinde bir telkinimiz yok."

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Anahtar Kelimeler:
Belgin Koç HDP Muğla yerel seçimler

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