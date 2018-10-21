YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Fransa'nın Strazburg şehrinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde hızla büyüyen kentlerin geleceği, "Sürdürülebilir kentler ve yerel yönetimler" temasıyla tartışılacak.
Kent alanında disiplinler arası diyaloğu ve bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan kongreye, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS (Strasbourg, école d'architecture) ev sahipliği yapacak.
Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emir Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin ilkinin, "Günümüz Kentindeki Sorunlar" ana temasıyla Eskişehir'de, ikincisinin "Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Fırsatlar ve Sorunlar" temasıyla İstanbul'da düzenlendiğini, bu yıl ise "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" temasıyla 26-28 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacağını belirtti.
Türkiye'nin yaklaşık yüzde 92'sinin kentsel alanda yaşadığını anlatan Osmanoğlu, "Kırsal nüfus gittikçe azalıyor, kentsel nüfus artıyor, kentlerin sorunları da buna bağlı olarak artmaya başlıyor. Hem niceliksel olarak hem de mekansal olarak büyüyen bir kentsel durum söz konusu. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde insanların yaşam kalitesini aşağı düşürmeden kentsel atmosfer oluşturulabilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Kentlerde yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve bireysel olarak sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam içerisinde bulunması gerektiğine dikkati çeken Osmanoğlu, bunun için yaşanılan ortamın ve kentsel yönetimin önemine işaret etti.
Kentlerde sıkışmaların yaşandığını belirten Osmanoğlu, "Kentin sıkışmasını ortadan kaldırarak insanın iyi olma halini sürdürülebilir bir şekilde öne çıkartmak, sürdürülebilir kentlerin ve yerel idarenin bir parçasıdır. Kongrenin şehirde yaşayan insanların iyi olma halini destekleyici bir amacı var." dedi.
Strazburg'u, Avrupa Konseyi'nin bulunduğu şehir olmasından dolayı tercih ettiklerini dile getiren Osmanoğlu, kongrenin Avrupa Konsey Binası, ENSAS Mimarlık Okulu ve bir otel olmak üzere üç farklı mekanda yapılacağını söyledi.
Kongreye 13 ülkeden 130 akademisyenin katılacağını ve 77 bildiri sunulacağını anlatan Osmanoğlu, bu bildirilerin daha sonra kitap haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
- Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini bulacak
Kongre kapsamında, ilki 2016 yılında verilen ve bu yıl uluslararası bir nitelik kazandırılan İdealkent Ödülleri'nin, Avrupa Konseyi binasında düzenlenen törenle verileceğini aktaran Osmanoğlu, "Uluslararası İdealkent Ödülleri'nin temel çıkış noktası, özendirmek. İyi yapılmış, önemli çalışmaları, projeleri özendirmek ve belediyeleri, kentsel aktörleri bu konuda daha gayretli bir noktaya çekmek. Bu kapsamda 10 dalda belediye, kişi ve kurum olmak üzere 24 ödül verilecek." ifadelerini kullandı.
- Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi
Kongrede bu yıl çevre sorunlarından ulaşıma, göç yönetiminden kentsel korumaya kadar birçok hayati konu, çok sayıda katılımcı tarafından tartışılacak.
Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS'ta (Strasbourg, école d’architecture) başlayacak kongrenin açılışında ENSAS öğretim üyelerinden Doç. Dr. Volker Ziegler ile Türkiye'den Prof. Dr. Ruşen Keleş konuşma yapacak.
Kentlerin güvenlik sorunlarını uluslararası güvenlik perspektifi ile ele alacak olan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın da konuşma yapacağı kongrede, Macaristan'dan Prof. Dr. Judit Bodnar ise çeşitlilik ve eşitlik perspektifinden kamusal mekanların sürdürülebilirliğini tartışacak.
Programda eski Trablus Belediye Başkanı ve Al Fayha Kentler Birliği Başkanı Dr. Nader Ghazal ise "Entegre Kentsel Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma - Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetim Perspektifleri"ni anlatacak.
Ulaşım sorunundan kimlik sorununa, yoksulluktan çevresel sorunlara birçok önemli soruna çözüm yollarının da tartışılacağı kongrede belediye başkanlarının deneyimleri de tartışmalara ışık tutacak.
Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Strazburg Belediyesi Senatörü ve Belediye Başkanı Roland Ries, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel İdareler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer de kongrede konuşma yapacak.
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