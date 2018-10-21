Kent Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emir Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin ilkinin, "Günümüz Kentindeki Sorunlar" ana temasıyla Eskişehir'de, ikincisinin "Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Fırsatlar ve Sorunlar" temasıyla İstanbul'da düzenlendiğini, bu yıl ise "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" temasıyla 26-28 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacağını belirtti.

Kent alanında disiplinler arası diyaloğu ve bilgi alışverişini geliştirmeyi amaçlayan kongreye, Kent Araştırmaları Enstitüsü, İdealkent (Kent Araştırmaları Dergisi), COJEP International, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Fransa'nın önde gelen mimarlık okullarından ENSAS (Strasbourg, école d'architecture) ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin yaklaşık yüzde 92'sinin kentsel alanda yaşadığını anlatan Osmanoğlu, "Kırsal nüfus gittikçe azalıyor, kentsel nüfus artıyor, kentlerin sorunları da buna bağlı olarak artmaya başlıyor. Hem niceliksel olarak hem de mekansal olarak büyüyen bir kentsel durum söz konusu. Dolayısıyla sürdürülebilir bir şekilde insanların yaşam kalitesini aşağı düşürmeden kentsel atmosfer oluşturulabilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kentlerde yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve bireysel olarak sürdürülebilir ve kaliteli bir yaşam içerisinde bulunması gerektiğine dikkati çeken Osmanoğlu, bunun için yaşanılan ortamın ve kentsel yönetimin önemine işaret etti.

Kentlerde sıkışmaların yaşandığını belirten Osmanoğlu, "Kentin sıkışmasını ortadan kaldırarak insanın iyi olma halini sürdürülebilir bir şekilde öne çıkartmak, sürdürülebilir kentlerin ve yerel idarenin bir parçasıdır. Kongrenin şehirde yaşayan insanların iyi olma halini destekleyici bir amacı var." dedi.

Strazburg'u, Avrupa Konseyi'nin bulunduğu şehir olmasından dolayı tercih ettiklerini dile getiren Osmanoğlu, kongrenin Avrupa Konsey Binası, ENSAS Mimarlık Okulu ve bir otel olmak üzere üç farklı mekanda yapılacağını söyledi.